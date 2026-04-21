Κανονικά εξελίσσεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «Κοινωνικός Τουρισμός 2026», σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΥΠΑ, παρά τα προβλήματα που παρατηρήθηκαν τις πρωινές ώρες.

Η ΔΥΠΑ διευκρινίζει ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα λειτουργεί κανονικά και ότι τυχόν καθυστερήσεις οφείλονται στην αυξημένη ταυτόχρονη επισκεψιμότητα των χρηστών και όχι σε τεχνική δυσλειτουργία ή διακοπή του συστήματος.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων πραγματοποιείται σύμφωνα με τον προγραμματισμό, με σταδιακή πρόσβαση των δικαιούχων ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή εξυπηρέτηση των πολιτών.

Για σήμερα, η πλατφόρμα δέχεται αιτήσεις αποκλειστικά από πολίτες των οποίων το ΑΦΜ λήγει σε 0.

Μέχρι στιγμής έχουν ήδη υποβληθεί περισσότερες από 11.800 αιτήσεις, γεγονός που, σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ, επιβεβαιώνει την ομαλή εξέλιξη της διαδικασίας.

Οι αιτήσεις των δικαιούχων θα υποβάλλονται σταδιακά, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ, σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

ΑΦΜ που λήγει σε 0 – Τρίτη, 21 Απριλίου 2026

ΑΦΜ που λήγει σε 1, 2 – Τετάρτη, 22 Απριλίου 2026

ΑΦΜ που λήγει σε 3, 4 – Πέμπτη, 23 Απριλίου 2026

ΑΦΜ που λήγει σε 5, 6 – Παρασκευή, 24 Απριλίου 2026

ΑΦΜ που λήγει σε 7, 8, 9 – Σάββατο, 25 Απριλίου 2026

Όλοι οι ΑΦΜ – Κυριακή, 26 Απριλίου 2026

Το πρόγραμμα ξεκινά στις 18 Μαΐου 2026 – νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά – και θα διαρκέσει 13 μήνες. Προβλέπονται συνολικά 300.000 επιταγές κοινωνικού τουρισμού, με προϋπολογισμό 50 εκατομμυρίων ευρώ.

Διαδικασία αιτήσεων

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας της ΔΥΠΑ.

Η είσοδος γίνεται με προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.

Συμπληρώνονται στοιχεία εισοδήματος, ασφάλισης και μέλη οικογένειας.

Η αίτηση λειτουργεί και ως υπεύθυνη δήλωση.

Χρήση του voucher

Ο δικαιούχος επιλέγει κατάλυμα από το Μητρώο της ΔΥΠΑ.

Πραγματοποιεί κράτηση και ενεργοποιεί ηλεκτρονικά την επιταγή.

Υπογράφεται ηλεκτρονική σύμβαση με το κατάλυμα.

Αν ο δικαιούχος δεν χρησιμοποιήσει το voucher, αποκλείεται από το πρόγραμμα για δύο χρόνια, εκτός αν ανήκει σε ειδικές κατηγορίες όπως πολύτεκνοι ή ΑμεΑ.

Το πρόγραμμα δεν καλύπτει φόρους διαμονής, ενώ προβλέπονται έλεγχοι και κυρώσεις σε περιπτώσεις παρατυπιών.