Το καλοκαίρι αυτό θα είναι δύσκολο για την Ευρώπη λόγω των ελλείψεων καυσίμων που προκαλούνται από τον πόλεμο στο Ιράν και του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ ακόμα και στο καλύτερο σενάριο, δήλωσε σήμερα ο επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νταν Γιόργκενσεν ενώ την ίδια ώρα πληθαίνουν τα δημοσιεύματα που βάζουν στο μικροσκόπιο τις αεροπορικές εταιρείες ανά τον κόσμο και τον τρόπο αντίδρασής τους στο θέμα που έχει προκληθεί.

Η ΕΕ ετοιμάζει μέτρα για να μειώσει τον αντίκτυπο που έχει ο πόλεμος στην προσφορά καυσίμων αεριωθουμένων, δήλωσε ο Γιόργκενσεν σε δημοσιογράφους στη Μαδρίτη και πρόσθεσε «αν χρειαστεί, μπορούμε να ανακατανείμουμε και να μοιραστούμε τα καύσιμα αεριωθουμένων που έχουμε».

Ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρίες έχουν προειδοποιήσει για ελλείψεις στα καύσιμα αεριωθουμένων μέσα σε διάστημα εβδομάδων, ως αποτέλεσμα του πολέμου στο Ιράν που έχει αποκλείσει την κύρια οδό ανεφοδιασμού μέσω των στενών του Ορμούζ. Περίπου το 75% των προμηθειών της Ευρώπης σε καύσιμα αεριωθουμένων έρχεται από τη Μέση Ανατολή.

Ο παγκόσμιος κλάδος των αερομεταφορών αντιμετωπίζει σημαντικές αναταράξεις μετά τη δραματική αύξηση των τιμών των καυσίμων αεροσκαφών, η οποία οφείλεται στην κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν, επισημαίνει σε σχετικό άρθρο ο Independent και τονίζει ότι «τα κόστη έχουν εκτοξευθεί από περίπου 85 έως 90 δολάρια ανά βαρέλι σε ανησυχητικά επίπεδα των 150 έως 200 δολαρίων ανά βαρέλι τις τελευταίες εβδομάδες. Αυτό αποτελεί σημαντικό οικονομικό πλήγμα για τις αεροπορικές εταιρείες, για τις οποίες τα καύσιμα μπορούν να αποτελούν έως και το ένα τέταρτο των λειτουργικών εξόδων. Ως αποτέλεσμα, οι αεροπορικές εταιρείες αναγκάζονται να αυξήσουν τις τιμές των εισιτηρίων και να αναθεωρήσουν τις οικονομικές τους προοπτικές».

«Η Ευρώπη διαθέτει αποθέματα καυσίμων αεροσκαφών μόνο για περίπου έξι εβδομάδες»

Ένας υπεύθυνος στον τομέα της ενέργειας προειδοποίησε ότι η Ευρώπη διαθέτει αποθέματα καυσίμων αεροσκαφών μόνο για περίπου έξι εβδομάδες, σε μια κατάσταση που φοβάται ότι θα μπορούσε να είναι «η μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση που έχουμε αντιμετωπίσει ποτέ». Ο Φατίχ Μπιρόλ, επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, πρόσθεσε ότι οι ακυρώσεις πτήσεων θα ξεκινήσουν «σύντομα» εάν το Στενά του Ορμούζ παραμείνουν κλειστά εν μέσω του πολέμου με το Ιράν, κάτι που ενδέχεται να βυθίσει τις καλοκαιρινές διακοπές στο χάος.

Πώς αντιδρούν οι αεροπορικές εταιρείες ανά τον κόσμο

Απέναντι στο σκηνικό που διαμορφώνεται οι αεροπορικές καθορίζουν τη στάση τους. Ακολουθούν κάποια παραδείγματα:

Η Aegean Airlines, εκτιμά ότι η αναστολή πτήσεων προς τη Μέση Ανατολή και η άνοδος των τιμών καυσίμων θα έχουν «σημαντικό αντίκτυπο» στα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου. Η Air France-KLM σχεδιάζει αύξηση τιμών στα εισιτήρια μεγάλων αποστάσεων κατά 50 ευρώ ανά ταξίδι. Η ολλανδική θυγατρική του ομίλου, η KLM, ανακοίνωσε στις 16 Απριλίου ότι θα ακυρώσει 160 πτήσεις στην Ευρώπη τον επόμενο μήνα λόγω της αύξησης του κόστους των καυσίμων.

Η Lufthansa θα καθηλώσει 27 αεροσκάφη της θυγατρικής CityLine και θα αποσύρει τέσσερα Airbus A340-600 στο τέλος του καλοκαιριού. Η IAG, ιδιοκτήτρια της British Airways, δήλωσε τον Μάρτιο ότι δεν σχεδίαζε να αυξήσει αμέσως τις τιμές των εισιτηρίων, καθώς είχε εξασφαλίσει μεγάλο μέρος των καυσίμων της για το βραχυπρόθεσμο έως μεσοπρόθεσμο μέλλον.

Η EasyJet προειδοποίησε για μεγαλύτερες ζημίες προ φόρων στο πρώτο εξάμηνο, ύψους μεταξύ 540 και 560 εκατ. λιρών (731 και 758 εκατ. δολάρια), συμπεριλαμβανομένων 25 εκατ. λιρών για επιπλέον έξοδα καυσίμων τον Μάρτιο. Ο διευθύνων σύμβουλος Kenton Jarvis είχε δηλώσει προηγουμένως ότι οι Ευρωπαίοι καταναλωτές θα πρέπει να αναμένουν υψηλότερες τιμές εισιτηρίων προς το τέλος του καλοκαιριού, όταν λήξουν οι υφιστάμενες συμβάσεις αντιστάθμισης κινδύνου για τα καύσιμα.

Η πορτογαλική TAP δήλωσε ότι οι αυξήσεις των τιμών της θα μετριάσουν εν μέρει τον αντίκτυπο των διακυμάνσεων στις τιμές των καυσίμων στα έσοδά της.

Η Air India ανακοίνωσε ότι θα αναθεωρήσει την επιπλέον χρέωση καυσίμων, μετατρέποντάς την από μια κατ’ αποκοπή χρέωση για τις πτήσεις εσωτερικού σε ένα σύστημα κλιμακωτών χρεώσεων βάσει απόστασης. Ανέφερε ότι οι επιπλέον χρεώσεις στις διεθνείς πτήσεις δεν αντισταθμίζουν την εκθετική αύξηση των τιμών των καυσίμων.

Η Delta Air Lines από την πλευρά της ανακοίνωσε ότι θα μειώσει τη μεταφορική της ικανότητα κατά περίπου 3,5 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το αρχικό της σχέδιο και θα αυξήσει τα τέλη για τις παραδιδόμενες αποσκευές, σε μια προσπάθεια να αντισταθμίσει την εκτίναξη του κόστους των καυσίμων αεροσκαφών, με αύξηση 10 δολαρίων για την πρώτη και τη δεύτερη παραδιδόμενη αποσκευή και 50 δολαρίων για την τρίτη. Η αμερικανική αεροπορική εταιρεία ανέστειλε κάθε προγραμματισμένη αύξηση χωρητικότητας για το τρέχον τρίμηνο και προέβλεψε κέρδη χαμηλότερα από τις προσδοκίες της Wall Street. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Delta δήλωσε ότι θα αναβάλει την επικαιροποίηση των προβλέψεων για ολόκληρο το έτος, δεδομένης της αβεβαιότητας σχετικά με τη διάρκεια της απότομης αύξησης των τιμών των καυσίμων.

Πηγές: Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, Independent