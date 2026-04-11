Η βιομηχανία αεροδρομίων της Ευρώπης προειδοποιεί για τον κίνδυνο συστηματικής έλλειψης καυσίμων αεροπλάνων, εάν τα Στενά του Ορμούζ δεν ανοίξουν μέσα στις επόμενες τρεις εβδομάδες. Το Διεθνές Συμβούλιο Αεροδρομίων της Ευρώπης (ACI) ζητά άμεση κινητοποίηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να διασφαλιστεί η επάρκεια καυσίμων ενόψει της κορύφωσης της θερινής περιόδου.

Σε επιστολή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με ημερομηνία 9 Απριλίου, το ACI τονίζει ότι μια τέτοια έλλειψη θα μπορούσε να «βλάψει σημαντικά την ευρωπαϊκή οικονομία». Η κατάσταση, όπως αναφέρεται, θα επιδεινώσει τις επιπτώσεις από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου που προκαλεί η συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τους Financial Times, οι οποίοι αποκάλυψαν πρώτοι την επιστολή, και το Reuters που μετέδωσε το θέμα, η αεροπλοΐα συνεισφέρει 851 δισ. ευρώ στο ΑΕΠ της Ευρώπης και υποστηρίζει 14 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια διαχειρίζονται το 26% των εξαγωγών της ηπείρου σε αξία, σύμφωνα με στοιχεία του ACI έως το 2019.

Σε συνεδρίαση της ομάδας συντονισμού πετρελαίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την περασμένη εβδομάδα, διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει ολοκληρωμένη χαρτογράφηση ή παρακολούθηση της παραγωγής και διαθεσιμότητας καυσίμων αεροπλάνων στην ΕΕ. Ο γενικός διευθυντής του ACI, Olivier Jankovec, επισήμανε στην επιστολή του την ανάγκη για οργανωμένη δράση.

Το Συμβούλιο ζητά από την Επιτροπή να χαρτογραφήσει τις τρέχουσες και προβλεπόμενες ποσότητες καυσίμων, να εντοπίσει εναλλακτικές πηγές προμήθειας και να αξιολογήσει τις απειλές στις ροές καυσίμων και τα στρατηγικά αποθέματα. Παράλληλα, προτείνει την προσωρινή άρση των περιορισμών εισαγωγής που προβλέπει ο νέος κανονισμός της ΕΕ για το μεθάνιο, ο οποίος τίθεται σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2027.

Οι τιμές των καυσίμων για αεροπλάνα έχουν υπερδιπλασιαστεί, φτάνοντας τα 150–200 δολάρια ανά βαρέλι, γεγονός που αποτελεί σοβαρό πλήγμα για έναν κλάδο όπου τα καύσιμα αντιστοιχούν έως και στο ένα τέταρτο των λειτουργικών εξόδων.

Ο Jankovec προειδοποίησε ότι οι νέοι κανονισμοί έχουν ήδη αποθαρρύνει προμηθευτές τρίτων χωρών από τη σύναψη συμβολαίων για τη θερινή περίοδο. Το ACI εισηγείται επίσης την κοινή αγορά καυσίμων από την ΕΕ, καθώς και στοχευμένες υποχρεώσεις προς τα διυλιστήρια για τη διασφάλιση της παραγωγής. Παράλληλα, ζητά να ενταχθούν αεροδρόμια, αεροπορικές εταιρείες και φορείς επίγειας εξυπηρέτησης στα προγράμματα κρατικής στήριξης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης.