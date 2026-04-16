Σημαντικές ανακατατάξεις καταγράφονται στον ευρωπαϊκό αεροπορικό χάρτη, καθώς η ολλανδική αεροπορική εταιρεία KLM ανακοίνωσε την αναστολή 160 πτήσεων για τον μήνα Μάιο, επικαλούμενη την εκρηκτική αύξηση του κόστους του κηροζίνης. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης ζήτησης ενόψει της θερινής περιόδου και αναδεικνύει τις πιέσεις που δέχεται συνολικά ο κλάδος των αερομεταφορών, εξαιτίας γεωπολιτικών εξελίξεων και ενεργειακής αστάθειας.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η απόφαση αφορά 80 δρομολόγια μετ’ επιστροφής, τα οποία κρίνονται πλέον οικονομικά ασύμφορα. Παρά το γεγονός ότι οι περικοπές αντιστοιχούν σε λιγότερο από το 1% του συνολικού ευρωπαϊκού της προγράμματος, η κίνηση έχει ισχυρό συμβολικό χαρακτήρα, καθώς αποτυπώνει την ένταση της κρίσης που προκαλεί η άνοδος των τιμών των καυσίμων αεροσκαφών.

Η αύξηση του κόστους δεν οφείλεται σε έλλειψη προμηθειών, αλλά σε γεωπολιτικούς παράγοντες, με επίκεντρο την ένταση στη Μέση Ανατολή και το στρατηγικής σημασίας Στενό του Ορμούζ. Ο περιορισμός της ναυσιπλοΐας και οι φόβοι για περαιτέρω κλιμάκωση έχουν προκαλέσει έντονες ανατιμήσεις στην ενέργεια, επηρεάζοντας άμεσα και την τιμή του αεροπορικού καυσίμου.

Η KLM επιχείρησε να καθησυχάσει το επιβατικό κοινό, διευκρινίζοντας ότι οι επιβάτες των ακυρωμένων πτήσεων θα εξυπηρετηθούν με επανακρατήσεις σε επόμενα διαθέσιμα δρομολόγια. Δεδομένου ότι οι περισσότερες από τις επηρεαζόμενες γραμμές συνδέουν μεγάλους ευρωπαϊκούς προορισμούς με υψηλή συχνότητα, όπως το Λονδίνο και το Ντίσελντορφ, η εταιρεία εκτιμά ότι οι καθυστερήσεις θα είναι περιορισμένες.

Ωστόσο, το ζήτημα δεν περιορίζεται σε μία μόνο εταιρεία. Την ίδια ημέρα, η γερμανική Lufthansa ανακοίνωσε ότι θα επισπεύσει πρόγραμμα περιορισμού δραστηριοτήτων, επικαλούμενη διπλασιασμό του κόστους καυσίμων, αλλά και συνεχιζόμενες απεργιακές κινητοποιήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται ακόμη και η αναστολή λειτουργίας της θυγατρικής της, CityLine, γεγονός που καταδεικνύει το εύρος των πιέσεων στον κλάδο.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η παρούσα κρίση διαφέρει από προηγούμενες ενεργειακές αναταράξεις, καθώς συνδυάζει γεωπολιτική αβεβαιότητα, υψηλή ζήτηση μετά την πανδημία και περιορισμένες δυνατότητες άμεσης προσαρμογής των αεροπορικών εταιρειών. Το κόστος καυσίμων αποτελεί έως και το 30% των λειτουργικών εξόδων μιας αεροπορικής εταιρείας, γεγονός που καθιστά οποιαδήποτε αύξηση ιδιαίτερα επιβαρυντική.

Παράλληλα, η αυξημένη ζήτηση για ταξίδια τον Μάιο και το καλοκαίρι δημιουργεί ένα παράδοξο: οι εταιρείες καλούνται να διαχειριστούν μεγαλύτερο όγκο επιβατών με υψηλότερο κόστος λειτουργίας. Αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε αυξήσεις τιμών εισιτηρίων, περιορισμό δρομολογίων χαμηλής απόδοσης και ενίσχυση της συγκέντρωσης στον κλάδο.

Στην Ελλάδα, όπου ο τουρισμός αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομίας, οι εξελίξεις παρακολουθούνται στενά. Αν και μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί αντίστοιχες περικοπές από εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα, η αύξηση του κόστους ενδέχεται να επηρεάσει τόσο τις τιμές όσο και τη διαθεσιμότητα πτήσεων κατά την αιχμή της τουριστικής περιόδου.

Το επόμενο διάστημα θεωρείται κρίσιμο για την πορεία της αγοράς. Εάν η ένταση στη Μέση Ανατολή παραμείνει ή κλιμακωθεί, οι πιέσεις στο κόστος καυσίμων θα συνεχιστούν, με άμεσο αντίκτυπο στη συνδεσιμότητα, τις τιμές και την ανταγωνιστικότητα των αερομεταφορών στην Ευρώπη. Οι αποφάσεις των μεγάλων παικτών, όπως η KLM και η Lufthansa, ενδέχεται να αποτελέσουν προάγγελο ευρύτερων εξελίξεων στον κλάδο.