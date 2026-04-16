Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΙΕΑ, ΔΟΕ) προειδοποίησε ότι τα αποθέματα καυσίμων για αεροσκάφη ενδέχεται να επαρκούν μόλις για «ίσως 6 εβδομάδες», επισημαίνοντας τον κίνδυνο για επικείμενες ακυρώσεις πτήσεων «σύντομα».

Ο Φατίχ Μπιρόλ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Στο παρελθόν υπήρχε ένα συγκρότημα με το όνομα “Dire Straits”. Τώρα βρισκόμαστε πράγματι σε μια δεινή κατάσταση, η οποία θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Και όσο περισσότερο παρατείνεται, τόσο χειρότερα θα είναι για την οικονομική ανάπτυξη και τον πληθωρισμό σε όλο τον κόσμο».

Επίσης, ο Εκτελεστικός Διευθυντής του IEA παρουσίασε μια ανησυχητική εικόνα για τις παγκόσμιες συνέπειες αυτού που χαρακτήρισε ως «τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση που έχουμε αντιμετωπίσει ποτέ». Η κρίση, όπως τόνισε, προκύπτει από την εξάντληση πετρελαίου, φυσικού αερίου και άλλων ζωτικών προμηθειών που διέρχονται μέσω των Στενών του Ορμούζ.

«Θα υπάρξουν σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Και όσο περισσότερο περνάει ο καιρός χωρίς λύση, τόσο χειρότερα θα είναι για την οικονομική ανάπτυξη και τον πληθωρισμό σε όλο τον κόσμο», επισήμανε ο ίδιος, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Τόνισε επίσης ότι, οι ασιατικές χώρες αποτελούν την «πρώτη γραμμή» όσον αφορά τις επιπτώσεις από την ενεργειακή εξάρτηση από τη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με δηλώσεις του Μπιρόλ. Όπως ανέφερε, μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η Ιαπωνία, η Κορέα, η Ινδία, η Κίνα, το Πακιστάν και το Μπαγκλαντές.

«Στη συνέχεια θα έρθει η Ευρώπη και η Αμερική», πρόσθεσε ο Μπιρόλ, επισημαίνοντας ότι αν τα Στενά του Ορμούζ δεν ανοίουν ξανά, οι συνέπειες θα είναι άμεσες και για τη Δύση. «Μπορώ να σας πω σύντομα ότι θα ακούσουμε την είδηση ότι ορισμένες από τις πτήσεις από την πόλη Α προς την πόλη Β ενδέχεται να ακυρωθούν λόγω έλλειψης καυσίμων αεροσκαφών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τέλος, ήδη κινεζικές και άλλες ασιατικές αεροπορικές εταιρείες έχουν αρχίσει να προχωρούν σε ακυρώσεις πτήσεων, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την αύξηση των τιμών των καυσίμων για αεροσκάφη. Η αύξηση αυτή αποδίδεται στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, όπως μεταδίδει η κινεζική ιστοσελίδα caixinglobal.