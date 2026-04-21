Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπέδων ενόψει της νέας αντιπυρικής περιόδου, με τη φετινή προθεσμία να παρατείνεται έως τις 15 Ιουνίου. Όπως ανέφερε στην ΕΡΤ και την εκπομπή «Συνδέσεις» ο γραμματέας ενημέρωσης της ΠΟΜΙΔΑ, Μάνος Κρανίδης, η αλλαγή αυτή αποτελεί σημαντική διευκόλυνση για τους ιδιοκτήτες, προσφέροντάς τους περισσότερο χρόνο για συμμόρφωση.

«Η μεγάλη αλλαγή είναι ότι η προθεσμία (σ.σ. για τις δηλώσεις) πλέον είναι από 1η Απριλίου μέχρι 15 Ιουνίου», σημείωσε ο κ. Κρανίδης. Τόνισε επίσης ότι «όλοι όσοι έχουν κενά οικόπεδα εντός σχεδίου ή εντός οικισμού είναι υπόχρεοι», ενώ για τα εκτός σχεδίου χωρίς κτίσμα δεν υπάρχει αντίστοιχη υποχρέωση στην πλατφόρμα akatharista.apps.gov.gr.

Ποιους αφορά η υποχρέωση

Η υποχρέωση καθαρισμού και δήλωσης αφορά ιδιοκτήτες, επικαρπωτές, μισθωτές ή υπομισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων. Περιλαμβάνει κενά οικόπεδα εντός σχεδίου, καθώς και οικόπεδα που βρίσκονται σε απόσταση έως 100 μέτρων από τα όρια οικισμού.

Για εκτός σχεδίου περιοχές, η υποχρέωση υφίσταται μόνο για όσα οικόπεδα διαθέτουν εντός τους κτίσμα.

«Να μη δηλώσει κανείς καθαρισμό οικοπέδου αν δεν το έχει κάνει – Τα πρόστιμα είναι υψηλά»

Αναφερόμενος στη διαδικασία, ο κ. Κρανίδης εξήγησε ότι «είναι μία απλή διαδικασία: καθαρίζουμε από χόρτα, εύφλεκτα υλικά και κάνουμε αποψίλωση». Προέτρεψε τους ιδιοκτήτες να μην καθυστερήσουν, καθώς «τελευταία στιγμή δεν θα βρίσκουμε εργολάβους ή εργάτες».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στις δηλώσεις στην ειδική πλατφόρμα, προειδοποιώντας: «Είναι πολύ σημαντικό να μη δηλώσει κανένας ότι καθάρισε, αν δεν το έχει κάνει, γιατί το πρόστιμο θα είναι πολύ μεγάλο». Αντίθετα, για όσους έχουν ήδη καθαρίσει αλλά αμελήσουν τη δήλωση, «το πρόστιμο έχει μειωθεί στα 100 ευρώ».

Ο ίδιος συνέστησε στους ιδιοκτήτες να ζητούν προσφορές πριν καταλήξουν σε συνεργείο καθαρισμού, ώστε να συγκρατήσουν το κόστος και να προγραμματίσουν εγκαίρως τις εργασίες.

Τέλος, ο γραμματέας ενημέρωσης της ΠΟΜΙΔΑ αναφέρθηκε στο ζήτημα της αποκομιδής των υπολειμμάτων, επισημαίνοντας την ανάγκη συνεργασίας με τους δήμους. «Καλό είναι όποιος κάνει καθαρισμό να ενημερώσει εγκαίρως τον Δήμο, ώστε να οργανωθεί η αποκομιδή», ανέφερε χαρακτηριστικά.