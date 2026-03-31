Αντιπυρική προστασία και υποχρεωτικός καθαρισμός οικοπέδων τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Απριλίου 2026, στο πλαίσιο του εθνικού σχεδιασμού για τη θωράκιση της χώρας απέναντι στις πυρκαγιές. Η περίοδος καθαρισμού αφορά όλους τους ακάλυπτους χώρους και τα οικόπεδα, με στόχο τη μείωση του κινδύνου ανάφλεξης και εξάπλωσης πυρκαγιών.

Ήδη αρκετοί Δήμοι δηλώνουν ετοιμότητα. Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής, ενόψει της αντιπυρικής περιόδου από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου 2026, καλεί τους ιδιοκτήτες οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων να προχωρήσουν έγκαιρα στον καθαρισμό τους, απομακρύνοντας χόρτα, κλαδιά και κάθε καύσιμη ύλη.

Υποχρεώσεις ιδιοκτητών

Όλοι οι ιδιοκτήτες, επικαρπωτές, μισθωτές ή υπομισθωτές οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων υποχρεούνται να καθαρίσουν τις ιδιοκτησίες τους από την 1η Απριλίου έως τη 15η Ιουνίου 2026 και να τις διατηρήσουν καθαρές έως την 31η Οκτωβρίου 2026. Μετά την προθεσμία αυτή, οι αρμόδιοι φορείς –δήμοι και Πυροσβεστική Υπηρεσία– θα πραγματοποιούν ελέγχους και θα προχωρούν σε αυτεπάγγελτους καθαρισμούς και επιβολή προστίμων.

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής επισημαίνει ότι η προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και προαναγγέλλει εντατικοποίηση των δράσεων πρόληψης, με καθαρισμούς και αποψιλώσεις σε δημόσιους χώρους της πόλης.

Ηλεκτρονική δήλωση καθαρισμού

Η δήλωση καθαρισμού υποβάλλεται υποχρεωτικά έως τις 15 Ιουνίου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, στη διεύθυνση https://akatharista.apps.gov.gr. Η πλατφόρμα δήλωσης και καταγγελιών θα είναι διαθέσιμη από την 1η Απριλίου.

Αναλυτικά οι υποχρεώσεις

Όλοι οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές ή υπομισθωτές οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται:

(α) σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων,

(β) σε περιοχές εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο,

(γ) σε εκτάσεις εντός ακτίνας 100 μ. από τα παραπάνω όρια, κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας,

(δ) σε εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα, που δεν υπάγονται στη δασική νομοθεσία,

οφείλουν να προβαίνουν σε καθαρισμό από 1η Απριλίου έως 15η Ιουνίου και να διατηρούν τους χώρους καθαρούς καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, δηλαδή από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου.

Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι συντηρημένοι κήποι και οι φυτεμένες επιφάνειες ακάλυπτων χώρων κατοικιών και πολυκατοικιών.

Τι περιλαμβάνει ο καθαρισμός

Υλοτομία και απομάκρυνση ξερών ή σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και όσων εφάπτονται σε κτίσματα. Απομάκρυνση καύσιμης ύλης από το έδαφος, όπως ξερά χόρτα, φύλλα και κλαδιά. Αποκλάδωση της βάσης των δέντρων και αύξηση του ύψους της κόμης. Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης. Απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων καυστών ή εύφλεκτων υλικών και απορριμμάτων. Ασφαλή συλλογή και μεταφορά των υπολειμμάτων καθαρισμού.

Απαγορεύεται η απόρριψη υπολειμμάτων καθαρισμού σε κοινόχρηστους χώρους ή η ανάμειξή τους με οικιακά απορρίμματα. Τα υλικά πρέπει να μεταφέρονται σε αδειοδοτημένους αποδέκτες, σύμφωνα με το άρθρο 10 της ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/199776/2429/2021.

Κυρώσεις και πρόστιμα

Σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης εφαρμόζονται οι κυρώσεις του άρθρου 6 της υπ’ αριθ. 21837 οικ. Φ700/20/2024/24 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 2695). Επιπλέον:

α) Για όσους καθάρισαν το οικόπεδό τους αλλά δεν υποβάλλουν δήλωση καθαρισμού, επιβάλλεται πρόστιμο 1.000 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 53Α του ν. 4662/2020.

β) Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ. 7 του άρθρου 6 της ίδιας Υπουργικής Απόφασης.