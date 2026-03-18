Προ τετελεσμένου γεγονότος βρίσκονται χιλιάδες ιδιοκτήτες γης στον νομό Χανίων, των οποίων τα γεωτεμάχια έχουν χαρακτηριστεί ως δασικά. Το ελληνικό Δημόσιο έχει δώσει εντολή στην «Κτηματολόγιο ΑΕ» να τα οικειοποιείται, καλώντας τους πολίτες να προσφύγουν στα δικαστήρια αν θέλουν να τα διεκδικήσουν, μέσα σε ασφυκτική προθεσμία δύο μηνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανάρτηση του κτηματολογίου στα Χανιά αναμένεται αμέσως μετά το Πάσχα, καθώς η σχετική εργολαβία έχει τυπικά ολοκληρωθεί από τις 31 Δεκεμβρίου. Νομικοί και τεχνικοί κύκλοι βρίσκονται σε εγρήγορση, καθώς η ίδια πρακτική εφαρμόστηκε ήδη στο Λασίθι, όπου η ανάρτηση της κτηματογράφησης ενσωμάτωσε ως δασικές εκτάσεις για τις οποίες εκκρεμούν αντιρρήσεις, εμφανίζοντας το Δημόσιο ως ιδιοκτήτη ανεξαρτήτως της τελικής απόφασης του δασαρχείου.

Το ζήτημα έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση σε μηχανικούς και δικηγόρους. Όπως μεταδίδει το zarpanews.gr, στις 24 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί ευρεία σύσκεψη με πρωτοβουλία του ΤΕΕ τμήματος Δυτικής Κρήτης και του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων. Στη σύσκεψη θα κληθούν οι δήμαρχοι, οι εκπρόσωποι φορέων και οι βουλευτές του νομού, προκειμένου να ενημερωθούν και να υπάρξει συντονισμένη αντίδραση.

Στα Χανιά το πρόβλημα εκτιμάται ότι θα είναι τεράστιο, καθώς πάνω από το 70% της έκτασης του νομού κινδυνεύει να χαρακτηριστεί ως «δασική» και συνεπώς «κρατική». Ήδη έχουν υποβληθεί περισσότερες από 25.000 αντιρρήσεις, οι οποίες εξετάζονται με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς.

Οι δικηγόροι ζητούν την αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας, σύμφωνα με την οποία η Κρήτη –όπως και ορισμένα άλλα νησιά– υπάγεται σε ειδικό καθεστώς. Σε περιπτώσεις αμφισβητούμενων εκτάσεων, το Δημόσιο είναι αυτό που οφείλει να τις διεκδικήσει από τον ιδιώτη και όχι το αντίστροφο, όπως συμβαίνει στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Σε διαφορετική περίπτωση, χιλιάδες ιδιοκτήτες στα Χανιά κινδυνεύουν να χάσουν τις περιουσίες τους, με σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις για την τοπική κοινωνία.