Ο Ιταλός δημοσιογράφος Αντρέα Καλτσόνι «άναψε φωτιές» με το τελευταίο του ρεπορτάζ, αποκαλύπτοντας ότι ο Ολυμπιακός έχει βάλει στο στόχαστρο τον Κάμερον Τέιλορ της Βαλένθια.
Ο Αμερικάνος φόργουορντ διανύει σεζόν καριέρας στην EuroLeague και όπως ήταν προφανές, έχει μπει στο στόχαστρο πολλών ομάδων του κορυφαίου επιπέδου.
Σύμφωνα με τον γνωστό ρεπόρτερ, προτεραιότητα για τις «νυχτερίδες» είναι να ανανεώσουν το συμβόλαιο του Αμερικανού φόργουορντ.
Αλλά, ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να «μπει» στο κόλπο.
🚨👀Valencia Basket is working to extend Kameron Taylor’s contract (expires in 2027).
The Spanish team is ready to offer a new rich multi-year contract.
Several top EuroLeague teams including Olympiacos are interested in him, I’m told.#EuroLeague #Valencia #Olympiacos pic.twitter.com/VsTHJlzf8f
— Andrea Calzoni (@Andrea__Calzoni) April 21, 2026