Ο Ιταλός δημοσιογράφος Αντρέα Καλτσόνι «άναψε φωτιές» με το τελευταίο του ρεπορτάζ, αποκαλύπτοντας ότι ο Ολυμπιακός έχει βάλει στο στόχαστρο τον Κάμερον Τέιλορ της Βαλένθια.

Ο Αμερικάνος φόργουορντ διανύει σεζόν καριέρας στην EuroLeague και όπως ήταν προφανές, έχει μπει στο στόχαστρο πολλών ομάδων του κορυφαίου επιπέδου.

Σύμφωνα με τον γνωστό ρεπόρτερ, προτεραιότητα για τις «νυχτερίδες» είναι να ανανεώσουν το συμβόλαιο του Αμερικανού φόργουορντ.

Αλλά, ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να «μπει» στο κόλπο.