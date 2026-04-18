Οι αγώνες για τα playoffs της EuroLeague θα ξεκινήσουν στις 28 Απριλίου, με την ανακοίνωση της διοργανώτριας αρχής να φέρνει το πρόγραμμα των δύο πρώτων αναμετρήσεων, που θα κρίνουν ποιες ομάδες θα καταφέρουν να εξασφαλίσουν την πρόκριση στο Final Four, το οποίο θα φιλοξενηθεί στο Telekom Center Athens.
Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την όγδοη ομάδα της κατάταξης στην πρώτη του αναμέτρηση την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου. Την ίδια μέρα θα διεξαχθεί και ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, υπό την προϋπόθεση ότι το τριφύλλι θα νικήσει τη Μονακό στο Play-in της Τρίτης. Σε περίπτωση που η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ηττηθεί από τους Μονεγάσκους, θα περιμένει να δει τον νικητή του ζευγαριού Μπαρτσελόνα-Ερυθρός Αστέρας για την όγδοη θέση, προκειμένου να αγωνιστεί με τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό στα playoffs.