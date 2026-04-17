Με την ολοκλήρωση της 38ης αγωνιστικής της EuroLeague έπεσε η αυλαία για την κανονική περίοδο της διοργάνωσης. Έτσι, έγιναν γνωστά τα δύο πρώτα ζευγάρια των play off για τις ομάδες που τερμάτισαν από την τρίτη ως την έκτη θέση.
Η Ρεάλ Μαδρίτης θα παίξει με τη Χάποελ Τελ Αβίβ και η Φενέρμπαχτσε με τη Ζαλγκίρις. Όποια ομάδα φτάσει πρώτη στις τρεις νίκες παίρνει την πρόκριση για το Final 4 του ΟΑΚΑ. Από εκεί και πέρα έχουμε και τα play in στα οποία συμμετέχει ως 7ος ο Παναθηναϊκός ενώ από εκεί θα προκύψει και ο αντίπαλος του Ολυμπιακού που τερμάτισε πρώτος.
Τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής:
Bιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε 76-81
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια 85-89
Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο 85-76
Παρτίζαν – Μπασκόνια 91-79
Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας 103-82
Ζαλγκίρις – Παρί 85-79
Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ 105-85
Dubai BC – Βαλένθια 85-95
Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές 97-62
Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου 95-69