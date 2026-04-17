Με την ολοκλήρωση της 38ης αγωνιστικής της EuroLeague έπεσε η αυλαία για την κανονική περίοδο της διοργάνωσης. Έτσι, έγιναν γνωστά τα δύο πρώτα ζευγάρια των play off για τις ομάδες που τερμάτισαν από την τρίτη ως την έκτη θέση.

Η Ρεάλ Μαδρίτης θα παίξει με τη Χάποελ Τελ Αβίβ και η Φενέρμπαχτσε με τη Ζαλγκίρις. Όποια ομάδα φτάσει πρώτη στις τρεις νίκες παίρνει την πρόκριση για το Final 4 του ΟΑΚΑ. Από εκεί και πέρα έχουμε και τα play in στα οποία συμμετέχει ως 7ος ο Παναθηναϊκός ενώ από εκεί θα προκύψει και ο αντίπαλος του Ολυμπιακού που τερμάτισε πρώτος.

Τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής:

Bιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε 76-81

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια 85-89

Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο 85-76

Παρτίζαν – Μπασκόνια 91-79

Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας 103-82

Ζαλγκίρις – Παρί 85-79

Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ 105-85

Dubai BC – Βαλένθια 85-95

Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές 97-62

Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου 95-69