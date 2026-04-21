Οι Μιλγουόκι Μπακς και Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν κατάφεραν να βρεθούν στην post-season του NBA και αποκλείστηκαν πρόωρα.

Ο «Greek Freak» ανάρτησε δημοσίευση στα προσωπικά του social media, αντιλαμβάνοντας ότι η σεζόν που μας πέρασε ήταν μία από τις πιο δύσκολες στην καριέρα του.

Αυτό γιατί, υπήρξαν πολλοί τραυματισμοί κατά την διάρκεια της χρονιάς, που συνοδεύτηκαν από κακά αποτελέσματα για τα «Ελάφια». Όλα αυτά ενώ τα σενάρια για αποχώρηση από του Μπακς «φουντώνουν» και προμηνύεται ένα κρίσιμο καλοκαίρι σε όλα τα επίπεδα. Πάντως, ο Γιάννης δεν παρέλειψε να αναφέρει την στήριξη που του δείχνουν οι οπαδοί του Μιλγουόκι,