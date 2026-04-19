Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο διαφήμισε την ταινία «Minions and Monsters» η οποία θα κάνει πρεμιέρα την 1η Ιουλίου, με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Στο βίντεο, ο «Greek Freak» παρουσιάζεται ως κεντρικό πρόσωπο σε πολλαπλές αφίσες ταινιών, ενώ στην τελευταία σκηνή, ο ίδιος έχει τον ρόλο του πρωταγωνιστή-πολεμιστή που είναι έτοιμος για μάχη, με τους σκηνοθέτες να είναι τα… Minions.

Ωστόσο, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο άφησε και ένα μήνυμα… παραμονής στους Μπακς στην λεζάντα της καθώς έγραψε:

«Μείνε πιστός στην ομάδα σου. Παπόι»!