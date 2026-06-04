Με το πόδι στο γκάζι ο Ολυμπιακός.

Οι Ερυθρόλευκοι έπειτα από την επισημοποίηση της απόκτησης του Κώστα Φορτούνη επιταχύνουν προκειμένου να υλοποιήσουν το πρώτο κεφάλαιο του μεταγραφικού σχεδίου τους. Εκείνους που ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει «ξεχωρίσει» ως βασικές ανάγκες προκειμένου η ομάδα να μπορεί να δουλέψει στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Είναι το πρώτο ραντεβού του Ρέντη προγραμματισμένο στις 29 Ιούνη.

Ουσιαστικά όμως όλα ξεκινούν στις 3 Ιούλη, όταν και η αποστολή θα ταξιδέψει για την Ολλανδία. Μέχρι τότε λοιπόν η πρόθεση είναι να χωρέσουν μίνιμουμ πέντε διαφορετικές μεταγραφές!

Σαν να λέμε; Ο Ουνάι Λόπες που αποτελεί προσωπική επιλογή του προπονητή για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής. Οι δύο τερματοφύλακες που θα συμπληρώσουν το rotation γύρω από τον Κωσταντή Τζολάκη. Και φυσικά το ζευγάρι των δεξιών μπακ στα τετραγωνικά που άδειασαν έπειτα από τη μετακίνηση του Κοστίνια στην Μπράιτον – απομένει μόνο η ανακοίνωση – και της οριστικής μετάθεσης του Ροντινέι στο rotation των wingers.

Όχι, δεν είναι μόνο αυτές οι μεταγραφικές ανάγκες του Ολυμπιακού σε ένα καλοκαίρι που ο όρος rebuilding έχει την τιμητική της στο μεγάλο λιμάνι. Ούτε μέχρι την έναρξη της προετοιμασίας θα υπάρχουν εξελίξεις μόνο σε αυτά τα «ταμπλό». Απλώς οι συγκεκριμένες υποθέσεις επιβάλλεται να τελειώσουν. Για να υπάρχει το κατάλληλο ρόστερ που θα εκμεταλλευτεί το διάστημα της προετοιμασίας στην Ολλανδία.

Το διά ταύτα

Παίζει προκριματικά… πενήντα εκατ. ευρώ ο Ολυμπιακός τον Αύγουστο. Ψάχνει δύο προκρίσεις για να επιστρέψει στη league phase του Champions League. Έχει λοιπόν μεγάλη σημασία η δουλειά του Ιούλη. Και το υλικό που θα σχηματίσει την ομάδα που θα θελήσει να διαβεί το μονοπάτι μη πρωταθλητών, κάτω από τα άστρα. Στο διά ταύτα λοιπόν;

Ο Ουνάι Λόπεθ που μόλις άφησε τη Ράγιο Βαγιεκάνο. Ο Βάσκος box to box που η περίπτωσή του θυμίζει εκείνο το «όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά». Εδώ που έχει φτάσει μάλιστα η υπόθεσή του, θα μπορούσε κάποιος να ποντάρει στο ενδεχόμενο να γίνει ο 30χρονος μέσος η δεύτερη προσθήκη του καλοκαιριού, έπειτα από την επιστροφή του αρχηγού Κώστα Φορτούνη.

Μαφέο και…

Και για τους δεξιούς μπακ; Και εδώ έχει σχηματιστεί ένα δίδυμο με βάση τα ρεπορτάζ. Το εγχώριο που θέλει πάντα τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα του Λεβαδειακού ως μια από τις περιπτώσεις που ο Ολυμπιακός εξετάζει έχοντας μεταξύ άλλων κατά νου τη ανάγκη για 4+4 Ελληνες στην ευρωπαϊκή του λίστα. Και της Ιβηρικής που μιλά ανοιχτά για τον Πάμπλο Μαφέο.

«Είναι στο στόχαστρο της Βαλένθια και του Ολυμπιακού» έγραψε χθες (diario de mallorca) για τον 28χρονο Αργεντινό – κάτοχο ισπανικού διαβατηρίου – με τις 211 συμμετοχές στη La Liga. H Μαγιόρκα υποβιβάστηκε και πρέπει να πουλήσει τα… ασημικά. Ο διεθνής Αργεντινός δεν θα μείνει να παίξει στη δεύτερη κατηγορία. Και το cv του είναι λογικό να προσελκύσει μπόλικους ενδιαφερόμενους.

Οι άλλοι

Με την ευκαιρία; Δεν είναι μόνο ο Ουνάι Λόπεθ και ο Πάμπλο Μαφέο στα ρεπορτάζ της Ιβηρικής με θέα στο λιμάνι του Πειραιά. Υπάρχει πάντα ο 24χρονος αριστεροπόδαρος στόπερ Μίκα Μαρμόλ που αφήνει τη Λας Πάλμας και είναι περιζήτητος στην αγορά.

Ο 28χρονος αριστερός μπακ Αντρια Πεντρόσα, άλλοτε ποδοσφαιριστής του Μεντιλίμπαρ στη Σεβίλλη – όπου ακόμη ανήκει. Ακόμη η αναφορά στον Νταβίντ Κάρμο που έπειτα από μια σεζόν στην Οβιέδο – υποβιβάστηκε – οι Ισπανοί λένε ότι μέσω της Νότιγχαμ Φόρεστ θα μπορούσε να επιστρέψει στον Ολυμπιακό όπου έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο της καριέρας του. Αυτές όμως δεν είναι περιπτώσεις που αφορούν στην «πεντάδα» άμεσου ενδιαφέροντος.

Πόποβιτς

Σε αυτή πέρα από τον Ουνάι Λόπεθ και τους μπακ δεξιά υπάρχουν και δύο τερματοφύλακας. Ο ένας, club trained, είναι δεδομένα ο Δημήτρης Στουρνάρας. Ο 25χρονος που ανέβηκε με τον Ηρακλή στη Super League. Έχει περάσει χρόνια στον Ρέντη.

Φαίνεται πως μπορεί κάλλιστα να επιστρέψει αντικαθιστώντας τον Νικόλα Μπότη. Και μένει ο αντικαταστάτης του Αλέξανδρου Πασχαλάκη που με τη σειρά του αποτελεί παρελθόν καθώς το συμβόλαιό του έληξε. Εδώ ο Ολυμπιακός φέρεται να εξετάζει διάφορες περιπτώσεις που βρίσκονται στη μεταγραφική λίστα του. Παράδειγμα τον Μπάλσα Πόποβιτς που πέρσι τέτοια εποχή έφτασε μια ανάσα από το να φορέσει τα ερυθρόλευκα γάντια. Διεθνής με το Μαυροβούνιο ο 25χρονος.

Ανήκει στον Ερυθρό Αστέρα και έπαιξε στην ΟΦΚ Μπέογκραντ (34 συμμ.). Λέτε να είναι φέτος η σειρά του;