Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις σχετικά με το concept της σκηνικής εμφάνισης του Akylas στην Eurovision 2026. Η ηθοποιός Παρθένα Χοροζίδου θα ταξιδέψει στην Βιέννη και θα εμφανιστεί μαζί του στην σκηνή. Το Eurovisionfun αποκαλύπτει όλες τις λεπτομέρειες.

Όπως έγινε γνωστό μέσα από την εκπομπή Super Κατερίνα, αλλά σύμφωνα και με δικές μας πληροφορίες, η γνωστή ηθοποιός Παρθένα Χοροζίδου θα είναι ένα από τα πρόσωπα που θα βρίσκονται στην φετινή ελληνική αποστολή και θα τη δούμε on stage μαζί με τον Akylas.

Η Παρθένα Χοροζίδου θα παίξει κομβικό ρόλο στην σκηνή όπου ο Akylas απευθύνεται στην μητέρα του, υποδυόμενη προφανώς την μητέρα του, στο δρώμενο που έχει ετοιμάσει ο Φωκάς Ευαγγελινός για το σημείο αυτό του τραγουδιού. Ο ίδιος μάλιστα σε συνεντεύξεις του είχε αναφέρει πως στο κομμάτι αυτό, θα δούμε κάτι ιδιαίτερο και ξεχωριστό.

Δεν θα δούμε όμως μόνο την Παρθένα Χοροζίδου στην σκηνή. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες εκτός από την ταλαντούχα ηθοποιό, θα είναι ακόμη τρία άτομα on stage. Ένας εκ των οποίων θα είναι ο ηθοποιός και χορευτής Χρήστος Νικολάου, στενός συνεργάτης του Φωκά Ευαγγελινού, ο οποίος επίσης θα παίξει σημαντικό ρόλο στην σκηνή με την μητέρα. Μαζί τους ακόμη θα είναι δύο χορευτές, ο ένας εκ των οποίων θα αναπαριστά ένα άγαλμα.

Τα σενάρια αυτά που μιλούσαν για έναν λαβύρινθο επί σκηνής φαίνεται να μην επιβεβαιώνονται, με την αισθητική όμως του video game να παραμένει, που είναι και το κεντρικό concept.

Ο Akylas λοιπόν μαζί με την Παρθένα Χοροζίδου, τον Χρήστο Νικολάου και δύο ακόμη χορευτές θα είναι αυτοί που θα τα δώσουν όλα, στις 12 και 16 Μαίου, ευελπιστώντας να φέρουν το Ferto, όσο πιο ψηλά γίνεται στο βαθμολογικό πίνακα.

Πηγή: eurovisionfun.com