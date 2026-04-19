Μία ιδιαίτερα αποκαλυπτική συνέντευξη παραχώρησε η Μάρω Κοντού στη Νίκη Λυμπεράκη, το βράδυ του Σαββάτου, στην πρεμιέρα της νέας εκπομπής «Πάμε μια βόλτα;» στο MEGA.

Η αγαπημένη ηθοποιός μίλησε για σημαντικούς σταθμούς της ζωής και της καριέρας της, κάνοντας αναδρομή στα πρώτα της βήματα στον χώρο του χορού και της υποκριτικής, αλλά και στις αντιδράσεις της οικογένειάς της όταν αποφάσισε να ακολουθήσει την καλλιτεχνική πορεία.

Όπως εξομολογήθηκε, η σχέση της με την τέχνη ξεκίνησε σε πολύ νεαρή ηλικία. «Όταν ήμουν 14 ετών, μέσα σε περίπου έναν χρόνο ψήλωσα 11 πόντους και άρχισα να ντρέπομαι για το σώμα μου. Τα χέρια και τα πόδια μου μού φαίνονταν μεγάλα και άχαρα και τότε η μητέρα μου αποφάσισε να με στείλει σε σχολή χορού για να γυμναστώ και να βελτιώσω τη στάση του σώματός μου. Εκεί γεννήθηκε η μεγάλη μου αγάπη για τον χορό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, αποκάλυψε ότι, ολοκληρώνοντας τη σχολή χορού, της προτάθηκε υποτροφία για σπουδές στο εξωτερικό. Ωστόσο, όπως είπε, η μητέρα της δεν ενθουσιάστηκε με την ιδέα. «Όταν άκουσε για την υποτροφία, μου είπε “ποιο εξωτερικό; Θα τελειώσεις το Γυμνάσιο, θα ολοκληρώσεις τη σχολή και μετά θα πας να δουλέψεις, όπως δουλεύω εγώ και η αδελφή σου”».

Η ίδια στάθηκε και σε μια καθοριστική στιγμή της πορείας της, όταν, όπως περιέγραψε, έμαθε τυχαία ότι ζητούνταν κοπέλες για τον Χορό του Εθνικού Θεάτρου από τον Ροντήρη. «Πήγα να δώσω εξετάσεις και από τις 60 κοπέλες κράτησαν τις 20. Ανάμεσά τους ήμουν και εγώ», σημείωσε.

Ιδιαίτερα έντονη ήταν, όπως αποκάλυψε, η αντίδραση της γιαγιάς της στην επιλογή της να ασχοληθεί με την τέχνη. «Η μητέρα μου δεν είχε τόσο μεγάλη αντίρρηση όσο η γιαγιά μου. Είπε ότι είμαι ένα που@@@@κι, γύρισε την πλάτη της και κλείστηκε στο δωμάτιό της. Αυτή η στάση με επηρέασε για πολλά χρόνια», ανέφερε η Μάρω Κοντού.

Όπως εξήγησε, η εμπειρία αυτή τη σημάδεψε και επηρέασε τη συμπεριφορά της για μεγάλο διάστημα. «Ένιωθα ότι έπρεπε να είμαι πολύ σοβαρή, να μη χαμογελώ, να μην είμαι εκδηλωτική, για να μη δώσω αφορμές και για να μη δικαιωθεί εκείνη η βαριά κουβέντα που είχε ειπωθεί τότε», κατέληξε.