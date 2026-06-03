Η Jennifer Lopez βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στη Νέα Υόρκη, όταν ένα μικρό ατύχημα με το φόρεμά της προκάλεσε αμηχανία κατά την αποχώρησή της από την πρεμιέρα της νέας της ταινίας Office Romance.

Η 56χρονη ηθοποιός είχε νωρίτερα εντυπωσιάσει στο κόκκινο χαλί με ένα αποκαλυπτικό nude φόρεμα, διακοσμημένο με λαμπερά κεντήματα, ποζάροντας δίπλα στον συμπρωταγωνιστή της, τον 45χρονο Brett Goldstein.

Κατά την αποχώρησή της, η Lopez βρέθηκε σε μια αμήχανη στιγμή, καθώς η ουρά του φορέματός της πιάστηκε στο πεζοδρόμιο. Η ίδια προσπάθησε να το απελευθερώσει σκύβοντας, πριν δεχθεί τη βοήθεια ενός συνεργάτη της.

Αφού διόρθωσε το φόρεμά της, συνέχισε να ποζάρει χαμογελαστή και να χαιρετά τους θαυμαστές της, πριν επιβιβαστεί στο αυτοκίνητό της.

Η εμφάνιση στο κόκκινο χαλί

Κατά τη λαμπερή πρεμιέρα, η Lopez επέλεξε δημιουργία Miss Sohee SS25 Couture, ένα κορσέ φόρεμα με λουλουδένια κεντήματα και ουρά από τούλι με χάντρες, που αναδείκνυε τη σιλουέτα της. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με τσαντάκι σε συνδυασμό και κοσμήματα Harry Winston.

Τα μαλλιά της ήταν πλεγμένα σε χαλαρή πλεξούδα, ενώ το μακιγιάζ της περιλάμβανε λαμπερή σκιά, ροδαλό ρουζ και γυαλιστερό κραγιόν, που τόνιζε τη μαυρισμένη της επιδερμίδα.

Οι φήμες για τη σχέση με τον Brett Goldstein

Η Jennifer και ο Brett πόζαραν χαμογελαστοί και ιδιαίτερα άνετοι μεταξύ τους, γεγονός που αναζωπύρωσε τις φήμες περί σχέσης. Παρά τη διάψευσή τους στην εκπομπή The Today Show, η χημεία τους στο κόκκινο χαλί ενίσχυσε τα σχόλια.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης με τη δημοσιογράφο Savannah Guthrie, η Lopez απάντησε με χιούμορ στις ερωτήσεις για τη φημολογούμενη σχέση τους, τονίζοντας πως «όποτε συνεργάζομαι με κάποιον, πάντα προσπαθούν να μας ζευγαρώσουν». Ο Goldstein πρόσθεσε αστειευόμενος πως «αν σταθείς κοντά της, αυτό συμβαίνει».

Όταν η Guthrie επέμεινε ξανά, η Lopez απάντησε: «Όχι, δεν βγαίνουμε», με τον Goldstein να επιβεβαιώνει: «Σωστά».

Η νέα ρομαντική κομεντί στο Netflix

Η ταινία Office Romance, που κάνει πρεμιέρα στις 5 Ιουνίου στο Netflix, φέρνει τη Lopez στον ρόλο της Jackie, CEO της εταιρείας Air Cruz, η οποία εφαρμόζει αυστηρή πολιτική κατά των σχέσεων μεταξύ υπαλλήλων. Όπως αναφέρεται στο IMDb, όλα αλλάζουν όταν προσλαμβάνεται ένας γοητευτικός δικηγόρος, τον οποίο υποδύεται ο Goldstein.

Η έντονη κινηματογραφική τους χημεία έχει προκαλέσει συζητήσεις για «ηλεκτρισμό» και εκτός πλατό, με πηγή να δηλώνει πως «ήταν κοινό μυστικό ότι τα πήγαιναν εξαιρετικά από την πρώτη στιγμή».

Αλληλοεκτίμηση μπροστά και πίσω από τις κάμερες

Η Lopez έχει εκφραστεί με ενθουσιασμό για τον συμπρωταγωνιστή της, λέγοντας πως εκείνος «έφερε μια ηρεμία και αυτοπεποίθηση στον ρόλο του» και πως «όλα έμοιαζαν φυσικά» ανάμεσά τους.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της, είχε αστειευτεί λέγοντας: «Θα πω ότι μόλις έκανα μια ταινία με τον Brett Goldstein, και θα έλεγα ότι ήταν ο καλύτερος στο φιλί».