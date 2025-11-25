Δίνουν και παίρνουν οι χλιδάτοι γάμοι στην Ινδία θυμίζοντας εποχές μαχαραγιάδων

Μετά τον γάμο του δισεκατομμυριούχου Αμπάνι, ένας νέος ινδικός γάμος θέλησε να ανταγωνιστεί τη χλιδή του.

Πρόκειται για τον γάμο ενός άλλου δισεκατομμυριούχου, από τον τομέα της τεχνολογίας, του Βάμσι Γκαντιρτζού, ο οποίος παντρεύτηκε την Ινδή κληρονόμο του μεγιστάνα της φαρμακευτικής βιομηχανίας Ράμα Ράτζου Μαντένα, Νέτρα.

Ξεκινώντας από την τοποθεσία του γάμου, έγινε σε ένα παλάτι που απεικονίζεται στην ταινία «Octopussy», του 1983, του James Bond.

Η νύφη και η Τζένιφερ Λόπεζ ντύθηκαν διά χειρός Elie Saab, ο γιος του οποίου ήταν καλεσμένος στον γάμο.

Εντυπωσιακή και η γαμήλια τούρτα, ύψους 4,5 μέτρων, σε σχήμα μίνι παλατιού, την οποία έφτιαξε ο ζαχαροπλάστης Bastien Blanc-Tailleu, με έδρα το Παρίσι, σύμφωνα με ινδικά μέσα ενημέρωσης.

Τη διασκέδαση των καλεσμένων είχε αναλάβει η Τζένιφερ Λόπεζ, η οποία εμφανίστηκε με ένα σέξι κορμάκι.

Ανάμεσα στους καλεσμένους και ο γιος του Τραμπ, Ντον Τζούνιορ, με την αγαπημένη του Μπετίνα Άντερσον.

Η Λόπεζ ερμήνευσε το «Waiting for Tonight» και το «On The Floor», ενώ οι καλεσμένοι διασκέδαζαν.

Πριν ανέβει στη σκηνή, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια φωτογραφήθηκε με το νεόνυμφο ζευγάρι φορώντας ένα κεντημένο σάρι και εντυπωσιακά κοσμήματα.

Πάντως, το κόστος του πολυτελούς γάμου, ύψους 6,7 εκατομμυρίων δολαρίων, προκάλεσε και οργή, με τους ντόπιους να επικρίνουν τη «σπατάλη χρημάτων» του ζευγαριού, γράφει η Daily Mail, επικαλούμενη τοπικά δημοσιεύματα.

Πατέρας της νύφης είναι ο δισεκατομμυριούχος Ράμα Ράτζου Μαντένα, διευθύνων σύμβουλος της Ingenus Pharmaceuticals. Επιβλέπει ένα χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει πολυεθνικές επιχειρήσεις στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης στις ΗΠΑ, την Ελβετία και την Ινδία.

Ο γιος Τραμπ με τη σύντροφό του απόλαυσαν τις ξεχωριστές βραδιές στην Ινδία, ενώ φαίνεται να το καταδιασκέδασαν.