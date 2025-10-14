Στο Άμπου Ντάμπι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, τα ζευγάρια θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να παντρεύονται χρησιμοποιώντας μια απλή εφαρμογή στο κινητό, χωρίς να χρειάζεται να βρίσκονται στο εμιράτο, όπως ανέφερε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο υπεύθυνος του σχεδίου.

Αν και οι διαδικτυακοί γάμοι «εγκαινιάστηκαν» στη χώρα κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, η τελευταία εκδοχή της εφαρμογής της κυβέρνησης του Άμπου Ντάμπι απλοποιεί σημαντικά τη διαδικασία, δίνοντας τη δυνατότητα ακόμα και σε μη μόνιμους κατοίκους να παντρεύονται ψηφιακά.

«Οι πολίτες μπορούν να συνδέονται και να πραγματοποιούν κάθε βήμα χωρίς να χρειάζεται να δηλώνουν φυσική παρουσία, σε οποιαδήποτε στιγμή», εξήγησε στο AFP ο Μοχάμεντ αλ Άσκαρ, υπεύθυνος της εφαρμογής TAMM, κατά την παρουσίαση της στο πλαίσιο της Έκθεσης Τεχνολογιών Gitex στο Ντουμπάι.

Με καταβολή κατά μέσο όρο 800 ντιράμ ΗΑΕ (217 δολάρια), οι χρήστες μπορούν να συμπληρώνουν τις απαιτούμενες φόρμες, να καταθέτουν τα απαραίτητα έγγραφα, να «κλείνουν» τον τελετάρχη και να οργανώνουν μια διαδικτυακή τελετή εντός 24 ωρών, εφόσον υπάρχει διαθέσιμος χρόνος, σύμφωνα με τις αρχές.

Με επιπλέον κόστος, η γαμήλια πράξη μπορεί να νομιμοποιηθεί μέσω του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΑΕ. Η υπηρεσία προσφέρεται τόσο στους υπηκόους όσο και στους απόδημους, που αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 90% του πληθυσμού της χώρας, καθώς και σε μη κατοίκους μέσω πληρεξούσιου.

Ο γάμος μπορεί να είναι θρησκευτικός ή πολιτικός, με τον πολιτικό γάμο να απευθύνεται αποκλειστικά σε ξένους. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι η μοναδική χώρα του Κόλπου που επιτρέπει τον πολιτικό γάμο για ξένους υπηκόους από το 2021.

«Οποιοδήποτε θέλει να παντρευτεί στο Άμπου Ντάμπι, όποια κι αν είναι η εθνικότητά του, μπορεί να το κάνει διαδικτυακά», δήλωσε ο Μοχάμεντ αλ Άσκαρ, προσθέτοντας ότι η πόλη είναι «μία από τις πρώτες» στον κόσμο που προσφέρει αυτήν τη δυνατότητα.

Η νέα λειτουργία είναι μέρος της ενημερωμένης έκδοσης της κυβερνητικής εφαρμογής TAMM, η οποία επιτρέπει τη διεκπεραίωση περισσότερων από χιλίων διαδικασιών online και ενσωματώνει έναν παράγοντα Τεχνητής Νοημοσύνης ικανό να εκτελεί διοικητικές πράξεις χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.