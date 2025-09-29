Γάμος κατέληξε σε τραγωδία στην Αίγυπτο, όταν ο γαμπρός πέθανε από ανακοπή, την ώρα που χόρευε με τη νύφη στο γαμήλιο γλέντι.

Η νεαρή γυναίκα έγινε μέσα σε δευτερόλεπτα από ευτυχισμένη νύφη και σύζυγος, χήρα. Ο Άσραφ Αμπού Χακάμ κατέρρευσε και πέθανε, ενώ χόρευε με τη νύφη, την ώρα του γλεντιού για τον γάμο του στην πόλη Ασουάν. Και οι δύο κρατούσαν Saidi sticks –ξύλινα ραβδιά που χρησιμοποιούνται στον παραδοσιακό αιγυπτιακό χορό Saidi– λίγες στιγμές πριν συμβεί το μοιραίο.

Ο Άσραφ κρατούσε το χέρι της συζύγου του την ώρα που κατέρρευσε στο πάτωμα. Η χαρούμενη μουσική και τα γέλια γρήγορα αντικαταστάθηκαν από ουρλιαχτά και σοκ, καθώς η αίθουσα βυθίστηκε στο χάος. Δυστυχώς, οι προσπάθειες ανάνηψης δεν απέδωσαν και οι γιατροί επιβεβαίωσαν αργότερα, ότι υπέστη ανακοπή καρδιάς.