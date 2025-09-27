Η Αίγυπτος χαρακτηρίζει τα τουρκολιβυκά μνημόνια συνεργασίας, που υπογράφηκαν το 2019 και το 2022, ως άκυρα και στερούμενα νομικής ισχύος, τονίζοντας ότι δεν αναγνωρίζει κανένα από τα όσα αυτά προβλέπουν. Με ρηματική διακοίνωση που απέστειλε στα Ηνωμένα Έθνη, το Κάιρο καταγγέλλει το παράνομο περιεχόμενο των μνημονίων, καθώς παραβιάζουν ευθέως τα κυριαρχικά δικαιώματα της Αιγύπτου, όπως αυτά κατοχυρώνονται από το Διεθνές Δίκαιο και ειδικότερα από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS).

Συγκεκριμένα, στην ρηματική διακοίνωση της 8ης Σεπτεμβρίου, η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Αιγύπτου στον ΟΗΕ απορρίπτει ρητά τα όρια της λιβυκής υφαλοκρηπίδας όπως αποτυπώνονται στους σχετικούς χάρτες που συνοδεύουν τα μνημόνια, υπογραμμίζοντας ότι αυτά τα όρια επικαλύπτουν και παραβιάζουν την δυτική θαλάσσια οριογραμμή της Αιγύπτου στη Μεσόγειο.

Επιπλέον, το Κάιρο καταγγέλλει την τουρκική διεκδίκηση που εκτείνεται προς τα ανατολικά, καθώς αυτή τοποθετείται εντός αιγυπτιακών θαλάσσιων ζωνών, παραβιάζοντας την αιγυπτιακή κυριαρχία επί των χωρικών υδάτων, της συνορεύουσας ζώνης, της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας της.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται επίσης στη λιβυκή αντίδραση κατά του διεθνούς διαγωνισμού που προκήρυξε η Ελλάδα για έρευνες υδρογονανθράκων νοτίως της Πελοποννήσου και της Κρήτης, γεγονός που προσθέτει επιπλέον περιπλοκές στην περιοχή.

Η Αίγυπτος επαναλαμβάνει την πλήρη άρνησή της να αναγνωρίσει οποιαδήποτε διεκδίκηση επί της αιγυπτιακής ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, τονίζοντας ότι τέτοιες διεκδικήσεις αγνοούν τα αναφαίρετα κυριαρχικά της δικαιώματα στις θαλάσσιες περιοχές που ορίζονται από τις γραμμές βάσης της στη Μεσόγειο.

Επιπρόσθετα, το Κάιρο απορρίπτει κατηγορηματικά το μνημόνιο συνεργασίας που υπεγράφη τον Ιούνιο μεταξύ της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου της Λιβύης και της Τουρκικής Εταιρείας Πετρελαίου, το οποίο προβλέπει τη διενέργεια γεωλογικών και γεωφυσικών μελετών, καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα εντός των θαλάσσιων ορίων της Αιγύπτου, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες δεν έχουν καμία νομική βάση.

Τέλος, το Κάιρο δηλώνει την προθυμία και τη δέσμευσή του να συνεργαστεί και να διαπραγματευτεί ειλικρινά και με καλή πίστη με τα γειτονικά κράτη για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, πάντα στη βάση του Διεθνούς Δικαίου και με στόχο δίκαιες λύσεις που προάγουν τα κοινά συμφέροντα και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.