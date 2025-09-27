Καθώς συνεχίζεται η αναζήτηση του χαμένου τάφου της Κλεοπάτρας, μια νέα αρχαιολογική ανακάλυψη ανοίγει νέους δρόμους: ένα βυθισμένο λιμάνι ανοικτά των αιγυπτιακών ακτών μπορεί να αποτελεί κρίσιμο κομμάτι του ιστορικού παζλ.

Μια διεθνής ομάδα υποβρύχιων αρχαιολόγων, στην οποία συμμετέχουν η Κάθλιν Μαρτίνεζ και ο διάσημος ωκεανογράφος Μομπ Μπάλαρντ, αποκάλυψε εντυπωσιακές υποθαλάσσιες κατασκευές στη Μεσόγειο Θάλασσα πιθανώς αρχαίους κίονες ύψους άνω των έξι μέτρων, γυαλισμένα πέτρινα δάπεδα, άγκυρες πλοίων και αμφορείς, όλα χρονολογούμενα από την εποχή της Κλεοπάτρας.

Η ανακάλυψη έγινε στα ανοικτά της Τάποσιρις Μάγκνα, 48 χιλιόμετρα δυτικά της Αλεξάνδρειας, κοντά σε μια υπόγεια σήραγγα μήκους 1.305 μέτρων που φαίνεται να συνδέει τον αρχαίο ναό με τη θάλασσα.

«Το κάνω αυτό εδώ και 50 χρόνια. Ήμουν κάτω από το νερό. Δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο. Αυτό μοιάζει ξεκάθαρα σαν να είναι κατασκευασμένο από τον άνθρωπο», δήλωσε ο Μπάλαρντ στο ντοκιμαντέρ «Το Τελικό Μυστικό της Κλεοπάτρας», που προβάλλεται στο Disney+ και το Hulu.

Μια 20ετής αποστολή: Η αναζήτηση της Martínez

Η Μαρτίνεζ πρώην δικηγόρος ποινικών υποθέσεων από τη Δομινικανή Δημοκρατία, αφιέρωσε τα τελευταία 20 χρόνια στη μελέτη της ζωής και του θανάτου της Κλεοπάτρας Ζ΄. Πιστεύει ακράδαντα ότι η βασίλισσα ενταφιάστηκε στη Τάποσιρις Μάγκνα, εντός ή κοντά στον ναό αφιερωμένο στη θεά Ίσιδα με την οποία η Κλεοπάτρα ταυτιζόταν θεολογικά.

Το 2005, η Μαρτίνεζ ανακάλυψε στο σημείο μια θεμελιακή πλάκα με επιγραφές στα ελληνικά και ιερογλυφικά, που επιβεβαιώνει την αφιέρωση του ναού στην Ίσιδα. Λίγο αργότερα, εντοπίστηκαν και χάλκινα νομίσματα με το πρόσωπο της Κλεοπάτρας.

Η ανασκαφή συνεχίζεται με επίκεντρο την υποθαλάσσια περιοχή, καθώς η Μαρτίνεζ αισθάνεται πως πλησιάζει στην πολυπόθητη ανακάλυψη. «Η ανακάλυψη του τάφου της Κλεοπάτρας θα είναι μια από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις του αιώνα», δήλωσε στο CNN. «Πιστεύω ότι κάθε ανασκαφή με φέρνει πιο κοντά».

Το μυστήριο του θανάτου της Κλεοπάτρας

Η Κλεοπάτρα πέθανε το 30 π.Χ., στα 39 της χρόνια, μετά την ήττα της από τον Οκταβιανό στη Μάχη του Ακτίου. Ο θρύλος λέει πως αυτοκτόνησε με δάγκωμα δηλητηριώδους ασπίδας, για να μην παραδοθεί στους Ρωμαίους. Ωστόσο, οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου της παραμένουν ασαφείς. Η Martínez θεωρεί ότι το σώμα της μεταφέρθηκε και κρύφτηκε εσκεμμένα ώστε να αποφευχθεί η ατίμωση από τους Ρωμαίους.

Οι επιφυλάξεις της επιστημονικής κοινότητας

Αν και η Μαρτίνεζ και η ομάδα της έχουν φέρει στο φως δεκάδες αρχαιολογικά ευρήματα, από αγάλματα και νομίσματα μέχρι σκαραβαίους και δαχτυλίδια, αρκετοί ειδικοί εμφανίζονται επιφυλακτικοί.

Ο καθηγητής Paul Cartledge του Πανεπιστημίου του Cambridge δήλωσε: «Η άποψή μου είναι ότι η Κλεοπάτρα θάφτηκε στο βασιλικό νεκροταφείο στην Αλεξάνδρεια. Ο Αύγουστος θα ήθελε να ταφεί εκεί, ώστε η Ρώμη να παρουσιαστεί ως η νόμιμη διάδοχος των Φαραώ».

Παρομοίως, η Dr. Jane Draycott λέκτορας αρχαίας ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης, δήλωσε: «Μέχρι στιγμής δεν έχει παρουσιαστεί ακαδημαϊκή τεκμηρίωση με αξιολόγηση από ομότιμους για τις ανακαλύψεις. Όλες οι αρχαίες πηγές υποδεικνύουν την Αλεξάνδρεια ως τον τόπο ταφής της».

Στρατηγική σημασία του βυθισμένου λιμανιού

Το Υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου ανακοίνωσε στις 18 Σεπτεμβρίου ότι το βυθισμένο λιμάνι δεν είχε καταγραφεί σε καμία αρχαία πηγή και αποτελεί σημαντικό εύρημα για την κατανόηση της ναυτικής δραστηριότητας στην περιοχή. Ο υπουργός Σερίφ Φάθι τόνισε ότι οι αιγυπτιακές ακτές λειτούργησαν ως στρατηγικοί κόμβοι εμπορίου και πολιτισμού στην αρχαιότητα.

Η ομάδα της Μαρτίνεζ σκοπεύει να συνεχίσει τη νέα τρίμηνη φάση της ανασκαφής, να πάρει δείγματα από τον υποβρύχιο χώρο και να μελετήσει περαιτέρω τα ευρήματα. Ελπίζουν ότι η σύγχρονη τεχνολογία θα μπορέσει όχι μόνο να αποκαλύψει την τοποθεσία του τάφου της Κλεοπάτρας, αλλά και να επιτρέψει την ανακατασκευή του προσώπου της και την αναγνώριση των αιτίων θανάτου της.

Με πληροφορίες από το CNN