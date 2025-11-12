Ένας γαμπρός μαχαιρώθηκε κατά τη διάρκεια της γαμήλιας τελετής του στην Ινδία, με την επίθεση να καταγράφεται από το drone. Το drone ακολούθησε τον δράστη που έφευγε για δύο χιλιόμετρα, βοηθώντας την αστυνομία στην έρευνά της.

Σύμφωνα με το India Today, ένα drone που είχε τοποθετηθεί για να κινηματογραφήσει την τελετή όχι μόνο κατέγραψε την επίθεση, αλλά και εντόπισε τον ύποπτο που διέφευγε και τον συνεργό του για σχεδόν δύο χιλιόμετρα.

Ο ύποπτος φέρεται να πλησίασε τον γαμπρό και να τον μαχαίρωσε τρεις φορές με μαχαίρι, τραυματίζοντάς τον στο μηρό και στο γόνατο.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ενώ οι καλεσμένοι πανικοβλήθηκαν, ο χειριστής του drone συνέχισε να καταγράφει και μάλιστα ακολούθησε τη διαφυγή του δράστη, καταφέρνοντας να καταγράψει τις κινήσεις του για περίπου δύο χιλιόμετρα πριν τον χάσει από τα μάτια του.

Η αστυνομία έχει κατασχέσει το βίντεο, το οποίο δείχνει καθαρά το πρόσωπο του κατηγορουμένου και τη διαδρομή διαφυγής του. Οι αρχές το έχουν χαρακτηρίσει ως βασικό αποδεικτικό στοιχείο στην υπόθεση.

Το βίντεο ξεκινά από τη σκηνή και ακολουθεί γρήγορα τον επιτιθέμενο, που φοράει πορτοκαλί φούτερ με κουκούλα, ο οποίος έτρεξε έξω από το γκαζόν, πήρε ένα μηχανάκι που ήταν παρκαρισμένο έξω και έφυγε από το σημείο. Ένας ακόμη άνθρωπος, που φορούσε μαύρα ρούχα, τον συνόδευσε καθώς ανέβηκαν στο μηχανάκι. Και οι δύο έφυγαν, ενώ ένας από τους συγγενείς του ζευγαριού προσπάθησε να τους πιάσει. Η κάμερα του drone ακολούθησε τους δύο επιτιθέμενους για δύο χιλιόμετρα, όπως φαίνεται στο βίντεο.

Η προκαταρκτική έρευνα δείχνει ότι η επίθεση προκλήθηκε όταν ο γαμπρός και ο κατηγορούμενος φέρεται να σπρώχτηκαν ενώ χόρευαν.

Ο τραυματισμένος γαμπρός μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο όπου οι γιατροί δήλωσαν ότι είχε υποστεί βαθιά τραύματα, αλλά τώρα η κατάστασή του ήταν σταθερή.