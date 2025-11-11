Ένα εντυπωσιακό θέαμα με drones είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι παρευρέθηκαν στη Σχολή Ικάρων το βράδυ του περασμένου Σαββάτου 8 Νοεμβρίου 2025, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Πολεμικής Αεροπορίας.

Δεκάδες drones φώτισαν τον ουρανό της Δεκέλειας, σχηματίζοντας εντυπωσιακές παραστάσεις, όπως μαχητικά αεροσκάφη, ελικόπτερα, κράνη αεροπόρων και το σύνθημα της Πολεμικής Αεροπορίας «Αιέν Υψικρατείν».

Χρόνια πολλά στην Πολεμική Αεροπορία! Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ πάντα να μας προστατεύει! Συγχαρητήρια και σε όλους τους συντελεστές της εκδήλωσης στην Σχολή Ικάρων, οι οποίοι μας χάρισαν μία αξέχαστη εμπειρία! pic.twitter.com/jbflnqn5D0 — Konstantinos Zikidis (@KZikidis) November 9, 2025

Ξεχωριστή στιγμή του προγράμματος αποτέλεσε η εναέρια χορογραφία δύο σχηματισμών drones, ενός μπλε και ενός κόκκινου μαχητικο, όπου το μπλε στα χρώματα της ελληνικής σημαίας φάνηκε να υπερισχύει του κόκκινου, προκαλώντας ενθουσιασμό στο κοινό. Σε μια εναέρια χορογραφία που παρέπεμπε ευθέως σε συμβολική νίκη της Ελλάδας έναντι της Τουρκίας.

Η παράσταση ολοκληρώθηκε με τον σχηματισμό της ελληνικής σημαίας και τη φωτεινή επιγραφή «Αιέν Υψικρατείν», προσφέροντας ένα φινάλε που συνδύασε τεχνολογία και παράδοση.