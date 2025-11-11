Ένα σοβαρό ατύχημα συνέβη χθες βράδυ στον χώρο του πεδίου βολής Αετού, όπου γίνονται οι προετοιμασίες για τη λήξη της άσκησης “Αίσιος Οιωνός”, αναφέρει το e-evros.gr.

Στη φετινή τελική φάση της άσκησης που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στην Αλεξανδρούπολη και θα παραβρεθεί και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, πρόκειται να συμμετάσχουν και πολλά drones, καθώς και μέσα anti-drones.

Στο πλαίσιο αυτό, πολλοί ιδιώτες, εργαζόμενοι σε εταιρείες που θα παρουσιάσουν τα drones στην άσκηση, βρίσκονται ήδη στην περιοχή και προετοιμάζονται για την τελική φάση.

Δυστυχώς, ένας από αυτούς που βρισκόταν τις πρώτες βραδινές ώρες στο πεδίο βολής Αετού κατά τη διάρκεια της επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών, τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από σκηνή και βρίσκεται στην εντατική του Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης.

Περισσότερες λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει γνωστές για το γεγονός, πράγμα που αναμένεται να γίνει μετά την έρευνα που διεξάγεται ήδη.

Την Παρασκευή πάντως η τελική φάση του “Αίσιου Οιωνού” θα πραγματοποιηθεί κανονικά, με συμμετοχή χερσαίων και εναέριων μέσων και βολές από άρματα μάχης, πυροβολικά, αεροσκάφη και ελικόπτερα.