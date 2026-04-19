Η Universal παρουσίασε νέο υλικό από την επερχόμενη ταινία The Odyssey (Οδύσσεια), το μεγαλεπήβολο Imax project του Κρίστοφερ Νόλαν, που βασίζεται στο αρχαίο ελληνικό έπος του Ομήρου. Ο σκηνοθέτης έδωσε το παρών σε ειδική εκδήλωση στο Λας Βέγκας, προβάλλοντας τα πρώτα πλάνα της παραγωγής.

Ήδη έχει κυκλοφορήσει το πρώτο trailer, ωστόσο στο Λας Βέγκας παρουσιάστηκε αποκλειστικό απόσπασμα, όπου ο Ματ Ντέιμον υποδύεται τον Οδυσσέα, βασιλιά της Ιθάκης, σε σκηνή με την Καλυψώ, την οποία ενσαρκώνει η Σαρλίζ Θερόν. Η νύμφη τον κρατά αιχμάλωτο στο νησί της επί επτά χρόνια, μετά το ναυάγιο που ακολούθησε τον Τρωικό Πόλεμο.

Σε άλλη σκηνή, ο Τηλέμαχος, γιος του Οδυσσέα, τον οποίο υποδύεται ο Τομ Χόλαντ, ακούει την αφήγηση της άλωσης της Τροίας από τον Μενέλαο, ρόλο που κρατά ο Τζον Μπέρνταλ.

Το υλικό περιλαμβάνει και την εμβληματική στιγμή της εισόδου του Δούρειου Ίππου στην Τροία. Οι Τρώες τον μεταφέρουν μέσα στην πόλη, και όταν πέφτει η νύχτα, οι Έλληνες πολεμιστές –μεταξύ τους ο Μενέλαος και ο Οδυσσέας– ξεπροβάλλουν και κατακτούν την πόλη, τερματίζοντας τον δεκαετή πόλεμο.

Η φιλοδοξία του Νόλαν και η κινηματογραφική πρόκληση

Ο Νόλαν, που αποθεώθηκε από το κοινό στη σκηνή του Λας Βέγκας, τόνισε πως επιθυμούσε να αφηγηθεί μια ιστορία που «έχει συναρπάσει γενιές επί 3.000 χρόνια». Όπως είπε, «δεν είναι απλώς μια ιστορία, είναι η ιστορία».

Ο δημιουργός εξήγησε ότι ήθελε να αξιοποιήσει «την συναρπαστική ευκαιρία να φέρει αυτό το έργο στο σύγχρονο κινηματογραφικό κοινό». Αναφέρθηκε στους Χόλαντ, Ντέιμον και Αν Χάθαγουεϊ (η οποία υποδύεται την Πηνελόπη) ως την «καρδιά της αφήγησης», που περιστρέφεται γύρω από την οικογένεια και την επιστροφή στην πατρίδα.

Πιστός στη μεγάλη κλίμακα των παραγωγών του, ο Νόλαν επισήμανε ότι στόχος του ήταν να κινηματογραφήσει ολόκληρη την ταινία σε Imax, χωρίς διαφοροποίηση στις αναλογίες μεταξύ σκηνών διαλόγου και δράσης. Όπως παραδέχθηκε, ήταν ένα «μακροχρόνιο όνειρο» που πλέον έγινε πραγματικότητα.

Η παραγωγή και το καστ

Ο σκηνοθέτης αναγνώρισε ότι η διαδικασία των γυρισμάτων δεν ήταν εύκολη, χαρακτηρίζοντας την εμπειρία ως «απόλυτο εφιάλτη – αλλά με τον καλύτερο τρόπο». Παρά τις δυσκολίες, σημείωσε πως «περάσαμε υπέροχα» και αποκάλυψε ότι η ταινία είναι «σχεδόν ολοκληρωμένη».

Η The Odyssey, που ανακοινώθηκε τον Δεκέμβριο του 2024, αφηγείται το μακρύ και επικίνδυνο ταξίδι του Οδυσσέα προς την Ιθάκη μετά τον Τρωικό Πόλεμο. Στο πολυπληθές καστ συμμετέχουν επίσης οι Ζεντάγια, Ρόμπερτ Πάτινσον, Λουπίτα Νιόνγκο, Μπένι Σάφντι, Κόσμο Τζάρβις, Μάικλ Βλάμις και Ίντο Γκόλντμπεργκ.

Μετά τον θρίαμβο του Oppenheimer

Η The Odyssey αποτελεί τη δεύτερη συνεργασία του Νόλαν με την Universal, ύστερα από το Oppenheimer, που συγκέντρωσε 13 υποψηφιότητες για Όσκαρ και απέσπασε επτά, ανάμεσά τους αυτά της Καλύτερης Ταινίας και της Καλύτερης Σκηνοθεσίας. Ο Νόλαν υπογράφει το σενάριο και την παραγωγή, μαζί με τη σύζυγο και σταθερή συνεργάτιδά του, Έμα Τόμας.

Η πολυαναμενόμενη ταινία The Odyssey αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες Imax στις 17 Ιουλίου.