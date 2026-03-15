Ο Ίλον Μασκ δεν έχει κρύψει τον θαυμασμό του για την αρχαία Ελλάδα, χρησιμοποιώντας μάλιστα αρχαία ελληνικά ρητά στο Twitter και δίνοντας ελληνικά ονόματα σε υποδομές της SpaceX.

Αυτή τη φορά ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο περιλαμβάνει σε ανάρτησή του ένα απόσπασμα από την Οδύσσεια και συγκεκριμένα την επιστροφή του Οδυσσέα στην Ιθάκη και την παγίδα που στήνει στους μνηστήρες της Πηνελόπης. Με την ανάρτησή του αυτή, την οποία συνοδεύει με το επιφώνημα «Yes», ουσιαστικά αποθεώνει τον σχεδιασμό του πολυμήχανου Οδυσσέα και το μακελειό των μνηστήρων στο παλάτι του.