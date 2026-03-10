Ο Έλον Μασκ, επιχειρηματίας και βασικός μέτοχος των εταιρειών Tesla, SpaceX, της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης X (Twitter) και της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης xAI, παραμένει με μεγάλη διαφορά στην κορυφή της λίστας των πλουσιότερων ανθρώπων στον κόσμο, σύμφωνα με την ετήσια κατάταξη του περιοδικού Forbes.

Η περιουσία του εκτιμάται στα 839 δισεκατομμύρια δολάρια, έναντι 342 δισεκατομμυρίων δολαρίων που είχαν καταγραφεί έναν χρόνο νωρίτερα. Το ποσό αυτό είναι υπερτριπλάσιο από εκείνο των άλλων δύο επιχειρηματιών που συμπληρώνουν την κορυφαία τριάδα: των συνιδρυτών της Google, Λάρι Πέιτζ (257 δισ. δολάρια) και Σεργκέι Μπριν (237 δισ. δολάρια).

Όπως αναφέρει το αμερικανικό περιοδικό, γνωστό για την ετήσια αποτύπωση των μεγαλύτερων περιουσιών παγκοσμίως, ο πλανήτης μετρά πλέον 3.428 δισεκατομμυριούχους, δηλαδή 400 περισσότερους σε σχέση με πέρυσι.

Οι συνολικές περιουσίες τους ανέρχονται σε 20,1 τρισεκατομμύρια δολάρια, έναντι 16,1 τρισεκατομμυρίων δολαρίων την προηγούμενη χρονιά, στοιχείο που επιβεβαιώνει τη συνεχιζόμενη διεύρυνση του παγκόσμιου πλούτου.