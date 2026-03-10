Η Ουκρανία έχει στείλει αναχαιτιστικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και στρατιωτικό προσωπικό στην Ιορδανία , καθώς οι χώρες της Μέσης Ανατολής αποκρούουν τις ιρανικές επιθέσεις σε υποδομές και στρατιωτικά περιουσιακά στοιχεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά τη διάρκεια του πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ στην Τεχεράνη. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι μια ουκρανική ομάδα αναχώρησε την Παρασκευή για την Ιορδανία, η οποία διαθέτει αμερικανικά στρατιωτικά μέσα στην αεροπορική βάση Μουβάφακ ΣάλBτι.

Η κίνηση αυτή ακολούθησε αίτημα των ΗΠΑ , δήλωσε ο Ζελένσκι, καθώς η Ουάσινγκτον αναζητά φθηνότερη τεχνολογία για την αναχαίτιση ιρανικών πυραύλων που στοχεύουν ισραηλινά και αμερικανικά αμυντικά περιουσιακά στοιχεία, καθώς και άλλες υποδομές σε όλο το Κατάρ, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν, τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Όπως αναφέρει σε ανάλυσή του το aljazeera, αυτή τη στιγμή, οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν συστήματα αεράμυνας όπως πυραύλους Patriot, συστοιχίες πυραύλων THAAD και αεροσκάφη του Συστήματος Αερομεταφερόμενης Προειδοποίησης και Ελέγχου (AWACS) για να αναχαιτίσουν ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους που στοχεύουν τις στρατιωτικές τους εγκαταστάσεις στην περιοχή. Ωστόσο, αυτοί οι τύποι συστημάτων είναι ακριβοί, κοστίζοντας εκατομμύρια δολάρια για κάθε πύραυλο αναχαίτισης που εκτοξεύεται, και υπάρχουν ανησυχίες ότι οι προμήθειες πυραύλων αναχαίτισης των ΗΠΑ θα μπορούσαν να μειωθούν.

Το Ιράν αναπτύσσει τα φθηνά, εγχώριας παραγωγής drones Shahed σε όλο τον Κόλπο και πιστεύεται ότι έχει χιλιάδες σε απόθεμα. Αυτά είναι τα ίδια drones που έχει προμηθεύσει στη Ρωσία κατά τη διάρκεια του πολέμου της Μόσχας στην Ουκρανία.

Το Κίεβο, το οποίο εδώ και καιρό αναζητά πιο προηγμένα αμυντικά συστήματα των ΗΠΑ, έχει αναπτύξει τεχνολογία για τη μαζική παραγωγή πολύ φθηνότερων drones αναχαίτισης για την αντιμετώπιση επιθέσεων σμήνους drones από τη Ρωσία.

«Οι Ουκρανοί μάχονται εναντίον των «shahed» drones εδώ και χρόνια και όλοι αναγνωρίζουν ότι καμία άλλη χώρα στον κόσμο δεν έχει τέτοιου είδους εμπειρία. Είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε», έγραψε ο Ζελένσκι στο X την Πέμπτη, προσθέτοντας ότι η Ουκρανία έχει ζητήσει σε αντάλλαγμα προηγμένα αμυντικά συστήματα των ΗΠΑ, όπως το σύστημα Patriot.

Σε ανάρτησή του τη Δευτέρα στο X, ο Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι 11 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, των χωρών του Κόλπου και της Ευρώπης, ζήτησαν τη βοήθεια του Κιέβου και ορισμένα αιτήματα «έχουν ήδη ικανοποιηθεί με συγκεκριμένες αποφάσεις και συγκεκριμένη υποστήριξη».

Ο Ζελένσκι «αντέγραψε» τα ιρανικά drones

Η Ουκρανία κατασκευάζει χιλιάδες χαμηλού κόστους drones αναχαίτισης για την αντιμετώπιση των ιρανικών drones τύπου Shahed κατά τη διάρκεια του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας.

Αφού δεν κατάφερε να λάβει αρκετά οπλικά συστήματα υψηλής τεχνολογίας από τους συμμάχους του, όπως τα αμερικανικά συστήματα πυραυλικής άμυνας Patriot, το Κίεβο αναγκάστηκε να καινοτομήσει το 2025. Τώρα, έχει γίνει ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές των «Shahed Killers» στον κόσμο.

Τα φθηνά αλλά ισχυρά drones έχουν σχεδιαστεί για να καταρρίπτουν ρωσικά drones επίθεσης πριν φτάσουν στους στόχους τους. Χειρίζονται από πιλότους που τα παρακολουθούν σε μια οθόνη ή φορώντας γυαλιά πρώτου προσώπου (FPV). Κάθε ένα κοστίζει περίπου 1.000 έως 2.000 δολάρια – ένα κλάσμα των αρκετών εκατομμυρίων δολαρίων που κοστίζει η κατασκευή, η μεταφορά και η πυροδότηση ενός αμερικανικού αναχαιτιστικού υψηλής τεχνολογίας.

Οι Ουκρανοί κατασκευαστές παράγουν χιλιάδες από αυτά κάθε μήνα.

Οι αναλυτές ανέφεραν ότι τα drones μπορούν να αντιμετωπίσουν μια σειρά από επιθέσεις, αλλά δεν μπορούν να αναχαιτίσουν βαλλιστικούς πυραύλους. Μέχρι στιγμής, απαιτούν επίσης εκπαιδευμένους πιλότους τοποθετημένους κοντά στην περιοχή εμπλοκής τους, αν και οι κατασκευαστές αναπτύσσουν πλέον αυτοματοποιημένα μοντέλα.

Υπάρχουν πολλά μοντέλα που έχουν αναπτυχθεί στην Ουκρανία:

The Sting: Αυτό το τετρακόπτερο έχει σχήμα σφαίρας και έχει περίπου το μέγεθος ενός μεγάλου θερμός. Είναι το ταχύτερο από τα αναχαιτιστικά, φτάνοντας ταχύτητες από 315 έως 343 χιλιόμετρα την ώρα (196 έως 213 μίλια την ώρα) και μπορεί να πετάξει σε υψόμετρο 3.000 μέτρων (10.000 πόδια). Βασίζεται σε θερμικές κάμερες απεικόνισης για να χτυπήσει στόχους και επιστρέφει στη βάση εάν δεν μπορεί να εντοπίσει έναν. Η θολωτή κεφαλή του φέρει το σύστημα καμερών και ένα εκρηκτικό ωφέλιμο φορτίο. Κατασκευάζεται από την ουκρανική νεοσύστατη εταιρεία Wild Hornets.

Αναπτύχθηκε στα τέλη του 2025 από την ουκρανική εταιρεία κατασκευής όπλων General Cherry, αυτό το αναχαιτιστικό υψηλής ταχύτητας κινείται από έναν κινητήρα τζετ και τέσσερις έλικες. Μπορεί να εκτυπωθεί σε 3D εκτύπωση και χρησιμοποιεί καθοδήγηση με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης για τον εντοπισμό στόχων. Αναφέρεται ότι μπορεί να ταξιδέψει με ταχύτητες από 130 χλμ./ώρα έως 309 χλμ./ώρα (81 μίλια/ώρα έως 192 μίλια/ώρα) και να φτάσει σε υψόμετρο έως και 5.500 μέτρων (3,4 μίλια). P1-Sun: Το τρισδιάστατα εκτυπωμένο σκάφος που παράγεται από την εταιρεία όπλων Skyfall μπορεί να πετάξει με ταχύτητα έως και 300 χλμ./ώρα (186 μίλια/ώρα). Μοιάζει με το Sting.

Το τρισδιάστατα εκτυπωμένο σκάφος που παράγεται από την εταιρεία όπλων Skyfall μπορεί να πετάξει με ταχύτητα έως και 300 χλμ./ώρα (186 μίλια/ώρα). Μοιάζει με το Sting. Octopus 100: Αυτό το αναχαιτιστικό έχει σχεδιαστεί στην Ουκρανία αλλά παράγεται μαζικά στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι τεχνικές του λεπτομέρειες δεν είναι σαφείς.

Αυτό το αναχαιτιστικό έχει σχεδιαστεί στην Ουκρανία αλλά παράγεται μαζικά στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι τεχνικές του λεπτομέρειες δεν είναι σαφείς. ODIN Win_Hit: Ένα ακόμη drone σε σχήμα σφαίρας είναι κατασκευασμένο για αποστολές μικρής διάρκειας και υψηλής έντασης. Έχει μέγιστη ταχύτητα 280 χλμ./ώρα έως 300 χλμ./ώρα (174 μίλια/ώρα έως 186 μίλια/ώρα) και μπορεί να πετάξει έως και 5.000 μέτρα (3,1 μίλια) για επτά έως 10 λεπτά κάθε φορά. Αναπτύχθηκε από την ουκρανική αμυντική εταιρεία ODIN.

Πώς λειτουργεί το ιρανικό «Shahed»

Η Ρωσία έχει εκτοξεύσει χιλιάδες ιρανικής σχεδίασης μη επανδρωμένα αεροσκάφη Shahed στην Ουκρανία, με αποτέλεσμα εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες, θανάτους και σοβαρές ζημιές σε υποδομές. Η Ουκρανία τα αντιμετωπίζει ολοένα και περισσότερο.

Μια ανάλυση των New York Times διαπίστωσε ότι η Ρωσία έστειλε περίπου 5.000 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο και η Ουκρανία κατέρριψε το 87% αυτών.

Το Ιράν, το οποίο προμηθεύει εδώ και καιρό τη Μόσχα με όπλα, έχει χρησιμοποιήσει τα ίδια μοντέλα στις επιθέσεις του εναντίον των γειτόνων του, καθώς αντιμετωπίζει σφοδρό βομβαρδισμό από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε το Κουβέιτ την περασμένη εβδομάδα, σκοτώνοντας έξι μέλη του αμερικανικού στρατού, ανέφεραν οι Times.

Με τιμή περίπου 20.000 έως 33.000 δολάρια το καθένα, τα drones με καθοδήγηση GPS έχουν μήκος περίπου 3,5 μέτρα. Είναι οχήματα που μεταφέρουν πυρομαχικά και αυτοκαταστροφικά οχήματα, τοποθετημένα με εκρηκτικά ωφέλιμα φορτία και αυτοματοποιημένα για να ανατινάζονται μόλις χτυπήσουν προγραμματισμένους στόχους.

Πιστεύεται ότι η Μόσχα έχει ενσωματώσει τα δικά της στοιχεία στον ιρανικό σχεδιασμό και τώρα παράγει μαζικά χιλιάδες από τα μοντέλα «καμικάζι». Ο Ζελένσκι ισχυρίστηκε στην ανάρτησή του στο X τη Δευτέρα ότι υπήρχαν «ρωσικά εξαρτήματα» στα συντριμμένα απομεινάρια των Shaheds που το Ιράν έχει χρησιμοποιήσει στους γείτονές του στον Κόλπο.

Τι έχουν χρησιμοποιήσει οι ΗΠΑ και οι χώρες του Κόλπου εναντίον των ιρανικών πυραύλων

Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν τις χώρες του Κόλπου στην αναχαίτιση ιρανικών πυραύλων με ακριβά αμυντικά συστήματα, όπως:

Συστήματα πυραύλων Patriot: Τα Patriot Advanced Capability-2 (PAC-2) και PAC-3 είναι προηγμένα συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας εδάφους-αέρος που κατασκευάστηκαν από την αμερικανική εταιρεία άμυνας Lockheed Martin και μπορούν να αναχαιτίσουν αεροσκάφη, πυραύλους κρουζ και βαλλιστικούς πυραύλους μικρού βεληνεκούς. Η Ουκρανία έχει επανειλημμένα ζητήσει από τις ΗΠΑ περισσότερες συστοιχίες Patriot, οι οποίες αποτελούνται από ένα σύστημα εκτόξευσης τοποθετημένο σε φορτηγό με οκτώ εκτοξευτές που μπορούν να χωρέσουν έως και τέσσερις αναχαιτιστές πυραύλων ο καθένας, επίγειο ραντάρ, σταθμό ελέγχου και γεννήτρια. Κάθε πύραυλος Patriot κοστίζει περίπου 4 εκατομμύρια δολάρια και οι εκτοξευτές κοστίζουν περίπου 10 εκατομμύρια δολάρια. Απαιτούνται περίπου 90 άτομα προσωπικό για τη λειτουργία του συστήματος. Είναι σε έλλειψη, καθώς η Lockheed Martin παρέδωσε τον αριθμό ρεκόρ των 620 αναχαιτιστών PAC-3 MSE, τους περισσότερους πυραύλους Patriot, το 2025. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και οι εταίροι τους στη Μέση Ανατολή έχουν ήδη καταναλώσει 800 από αυτούς, σε σύγκριση με τους 600 που παραδόθηκαν στην Ουκρανία σε τέσσερα χρόνια.

Σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας THAAD: Αναπτύχθηκε επίσης από την Lockheed Martin, το THAAD χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό ραντάρ και αναχαιτιστικών πυραύλων για την αντιμετώπιση βαλλιστικών πυραύλων μικρού, μεσαίου και μεσαίου βεληνεκούς και μπορεί να επιχειρεί σε μεγάλα υψόμετρα. Μια συστοιχία THAAD αποτελείται από έξι εκτοξευτές τοποθετημένους σε φορτηγά, 48 αναχαιτιστές – οκτώ για κάθε εκτοξευτή – ένα σύστημα ραντάρ και ένα στοιχείο ελέγχου πυρός και επικοινωνιών και χρειάζεται 95 άτομα προσωπικό. Κάθε συστοιχία κοστίζει περίπου 1 δισεκατομμύριο έως 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια για την παραγωγή της.