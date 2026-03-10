Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στο Ισραήλ, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εισέρχεται στην ενδέκατη ημέρα του. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, οι επιθέσεις είχαν ως στόχο μια στρατιωτική εγκατάσταση και ένα κέντρο συλλογής πληροφοριών.

Όπως αναφέρεται, «επιτέθηκε, με τη βοήθεια μη επανδρωμένων αεροσκαφών, σε ένα στρατιωτικό κέντρο στη Χάιφα και στο κέντρο λήψης πληροφοριών από κατασκοπευτικούς δορυφόρους». Η επίθεση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έντασης στην περιοχή.

Το «στρατιωτικό κέντρο», σύμφωνα με την Τεχεράνη, θεωρείται «ρόλου-κλειδί για την παραγωγή όπλων» και χαρακτηρίζεται «στρατηγικής σημασίας για τις πολεμικές δυνατότητες του εχθρού», όπως μεταδίδει το πρακτορείο Tasnim.

Νωρίτερα, οι Φρουροί της Επανάστασης είχαν ανακοινώσει ότι εξαπέλυσαν νέα ομοβροντία πυραύλων κατά του Ισραήλ, με έμφαση στο Τελ Αβίβ, αλλά και εναντίον αμερικανικών στόχων στη Μέση Ανατολή.