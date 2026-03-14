Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla Έλον Μασκ, ανακοίνωσε το Σάββατο (14/3/26) ότι το έργο Terafab της εταιρείας, που αφορά την κατασκευή τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, θα ξεκινήσει μέσα στις επόμενες επτά ημέρες.

Ο Μασκ είχε αναφέρει ήδη από πέρυσι ότι η Tesla ενδέχεται να χρειαστεί να δημιουργήσει «ένα γιγαντιαίο εργοστάσιο τσιπ» (chip fab) για την παραγωγή εξειδικευμένων τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, απαραίτητων για την ανάπτυξη των αυτόνομων συστημάτων της.

Terafab Project launches in 7 days — Elon Musk (@elonmusk) March 14, 2026

Η εταιρεία σχεδιάζει το τσιπ AI πέμπτης γενιάς, το οποίο θα ενισχύσει τις φιλοδοξίες της στον τομέα της πλήρους αυτονομίας. Κατά την ετήσια συνέλευση της Tesla πέρυσι, ο Μασκ είχε παρουσιάσει πιθανά σχέδια για την κατασκευή του νέου εργοστασίου.

Συνεργασίες και στρατηγική ανάπτυξης

Ο Μασκ είχε τότε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με την Intel, δηλώνοντας: «Ξέρετε, ίσως, θα κάνουμε κάτι με την Intel». Ωστόσο, είχε προσθέσει πως «δεν έχουμε υπογράψει καμία συμφωνία, αλλά μάλλον αξίζει να κάνουμε συζητήσεις με την Intel».

Μέχρι στιγμής, η Tesla δεν έχει απαντήσει σε αίτημα του Reuters για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο Terafab. Ο Μασκ έχει ήδη αποκαλύψει στοιχεία για το τσιπ AI5, επισημαίνοντας ότι η εταιρεία συνεργάζεται με την ταϊβανέζικη TSMC και τη νοτιοκορεατική Samsung.

Τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης αποτελούν κρίσιμο στοιχείο για τα συστήματα αυτόνομης οδήγησης της Tesla, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού Full Self-Driving (Πλήρως Αυτόνομη Οδήγηση).

Το όραμα για το Tesla Terafab

«Ακόμα και όταν προβάλλουμε το καλύτερο σενάριο για την παραγωγή τσιπ από τους προμηθευτές μας, εξακολουθεί να μην είναι αρκετό», είχε δηλώσει ο Μασκ στην περσινή ετήσια γενική συνέλευση της εταιρείας.

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Οπότε νομίζω ότι μπορεί να χρειαστεί να φτιάξουμε ένα Tesla terafab. Είναι σαν το giga, αλλά πολύ μεγαλύτερο. Δεν βλέπω άλλον τρόπο για να φτάσουμε στον όγκο των τσιπ που αναζητούμε. Επομένως, νομίζω ότι πιθανότατα θα πρέπει να χτίσουμε ένα γιγαντιαίο εργοστάσιο παραγωγής τσιπ. Πρέπει να γίνει».