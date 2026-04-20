Ο ροκ σταρ και ντράμερ Τράβις Μπάρκερ επέλεξε έναν ιδιαίτερα τολμηρό τρόπο για να ευχηθεί δημόσια στη σύζυγό του Κόρτνεϊ Καρντάσιαν για τα 47α γενέθλιά της, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στα social media.

Ο ντράμερ των Blink-182 ανήρτησε στο Instagram μια σειρά από κοινές τους φωτογραφίες. Ανάμεσά τους ξεχώρισε μία από την κρεβατοκάμαρα, όπου φαίνεται να της φιλά και να της γλείφει τα δάχτυλα των ποδιών, εικόνα που έγινε γρήγορα viral.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, εξέφρασε την αγάπη και την εκτίμησή του, ευχαριστώντας τη για τη σχέση τους και για τον ρόλο της ως μητέρα, ενώ μοιράστηκε και πιο οικογενειακές στιγμές με τον γιο τους, Ρόκι.

«Χρόνια πολλά στην πανέμορφη γυναίκα μου. Σ’ αγαπώ για πάντα», έγραψε ο 50χρονος μουσικός. «Σ’ ευχαριστώ που είσαι μια υπέροχη σύντροφος, μια απίστευτη σύζυγος και η καλύτερη μητέρα για τα παιδιά μας. Νιώθω πραγματικά ευγνώμων που μοιραζόμαστε αυτή τη ζωή», πρόσθεσε.

Η ανάρτηση προκάλεσε ποικίλα σχόλια από χρήστες, με αρκετούς να στέκονται στην τελευταία φωτογραφία:

«Θα μπορούσα να ζήσω χωρίς αυτήν, χαχα. Κατά τα άλλα πολύ γλυκές εικόνες», έγραψε κάποιος

«Γιατί έπρεπε να υπάρχει η τελευταία φωτογραφία;», σχολίασε άλλος.

«Το περίμενα ότι θα υπάρχει φωτογραφία με πόδι», ανέφερε τρίτος με χιούμορ.

«Ήταν απαραίτητη αυτή η εικόνα, Τράβις;», αναρωτήθηκε ένας ακόμη χρήστης.