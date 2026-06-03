Η κόρη της πριγκίπισσας της Νορβηγίας Μέτε-Μάριτ διέκοψε τις σπουδές της στην Αυστραλία και επέστρεψε στο Όσλο για να βρίσκεται στο πλευρό της μητέρας της, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας.

Η πριγκίπισσα Ίνγκριντ Αλεξάνδρα, που φοιτά στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ με αντικείμενο τις Κοινωνικές Επιστήμες, έφτασε στη Νορβηγία το πρωί, προκειμένου να στηρίξει τη μητέρα της. Η Μέτε-Μάριτ πάσχει από χρόνια πνευμονική νόσο και η κατάσταση της υγείας της έχει επιδεινωθεί τις τελευταίες ημέρες.

Η κατάσταση της υγείας της πριγκίπισσας

Η 52χρονη πριγκίπισσα διαγνώστηκε το 2018 με μια σπάνια μορφή πνευμονικής ίνωσης, ασθένεια που την έχει αναγκάσει να περιορίσει τα επίσημα καθήκοντά της. Ο σύζυγός της, ο πρίγκιπας διάδοχος Χάακον, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Ιαπωνία, αποφάσισε να επιστρέψει στη χώρα του μία ημέρα νωρίτερα.

«Είμαστε μια οικογένεια στην οποία όλοι μετράνε, οπότε αντλούμε δύναμη από το να βρισκόμαστε και να είμαστε μαζί», δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Τόκιο. «Όπως είπα και την προηγούμενη φορά, η κατάσταση της πριγκίπισσας είναι σοβαρή», πρόσθεσε.

Το Παλάτι είχε ανακοινώσει τον Δεκέμβριο ότι η Μέτε-Μάριτ ενδέχεται να χρειαστεί να υποβληθεί σε επικίνδυνη μεταμόσχευση. Κατά τις πρόσφατες δημόσιες εμφανίσεις της, η πριγκίπισσα φορούσε εξοπλισμό αναπνευστικής υποστήριξης, με ρινική κάνουλα συνδεδεμένη σε μηχάνημα οξυγόνου.

🇳🇴 La princesa Ingrid de Noruega ha regresado temporalmente a su país desde Sídney después de que el príncipe Haakon informara del deterioro del estado de salud de la princesa Mette-Marit. La esposa del heredero al trono, diagnosticada de fibrosis pulmonar crónica en 2018, ha… pic.twitter.com/W9aO6d4EiJ — Jose Moreno (@Josemn1_) June 2, 2026

Δύσκολοι μήνες για τη Μέτε-Μάριτ

Πέρα από τα προβλήματα υγείας, η Μέτε-Μάριτ έχει βρεθεί αντιμέτωπη και με άλλες δυσκολίες τους τελευταίους μήνες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η δημοσιοποίηση εγγράφων στα τέλη Ιανουαρίου αποκάλυψε εκτενή και σε ορισμένες περιπτώσεις προσωπική αλληλογραφία της με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπστιν, την περίοδο 2011–2014.

Επιπλέον, η πριγκίπισσα βίωσε δοκιμασίες και λόγω των προβλημάτων του γιου της με τη δικαιοσύνη. Ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι, καρπός σχέσης της πριν από τον γάμο της με τον Χάακον το 2001, δικάστηκε φέτος για βιασμό και επανειλημμένη βία κατά πρώην συντρόφου — κατηγορίες τις οποίες αρνείται. Η ετυμηγορία αναμένεται στις 15 Ιουνίου.