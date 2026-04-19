Στην κριτική επιτροπή του «J2US» κάθισε το βράδυ του Σαββάτου η Αννίτα Πάνια.

«Το κριτής δεν μου ταιριάζει. Μου ταιριάζει όμως ότι βρίσκομαι στην εκπομπή του φίλου μου του Νίκου, με αγαπημένα άτομα εδώ γύρω, με ωραίους τύπους που γενικώς είναι στην παρέα μας. Μια χαρά, γουστάρω», είπε μιλώντας στο «Χαμογέλα και Πάλι».

Η ίδια αποκάλυψε ότι είναι «πολύ πιθανό» να επιστρέψει στην τηλεόραση:

«Ας το αφήσουμε αν είναι να γίνει, να γίνει. Ας μην το συζητήσουμε. (…) Νομίζω ότι σιγά σιγά θα έρθει η τηλεόραση στις ανάγκες των τηλεθεατών. Θα το καταφέρει να το βρει. Θα ήθελα κι άλλη ψυχαγωγία. Γενικώς η ψυχαγωγία είναι αυτό που έχω μάθει να κάνω».

Η ίδια μίλησε και για την Άννα Βίσση:

«Το μόνο που μπορώ να πω για την Άννα Βίσση είναι ότι είναι ένας πολύ μοναδικός άνθρωπος σε όλα τα επίπεδα».