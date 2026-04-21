Η Madonna αποκάλυψε ότι το vintage κοστούμι που φόρεσε στη φετινή της εμφάνιση στο Coachella έχει χαθεί, απευθύνοντας δημόσια έκκληση για την «ασφαλή επιστροφή» του.

Η «βασίλισσα της ποπ» αιφνιδίασε το κοινό το βράδυ της Παρασκευής 17 Απριλίου, όταν ανέβηκε στη σκηνή κατά τη διάρκεια του show της Sabrina Carpenter στην έρημο του Κολοράντο, στην Καλιφόρνια. Οι δύο καλλιτέχνιδες ερμήνευσαν τα εμβληματικά «Vogue» και «Like A Prayer», καθώς και ένα νέο τραγούδι από το επερχόμενο άλμπουμ της Madonna.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ΤΑ ΝΕΑ (@tanea.gr)

Η σταρ εμφανίστηκε με ένα μοβ δαντελένιο bodysuit, συνδυασμένο με διάφανες κάλτσες και γάντια στο χρώμα της λεβάντας. Μιλώντας στο κοινό, αποκάλυψε πως φορούσε «τον ίδιο κορσέ, τις ίδιες μπότες και το ίδιο σακάκι Gucci» που είχε επιλέξει στην πρώτη της εμφάνιση στο Coachella το 2006, σύμφωνα με τον Guardian.

Ωστόσο, όπως έγινε γνωστό, το εμβληματικό αυτό σύνολο εξαφανίστηκε μετά το σόου. Η Madonna κοινοποίησε story στο Instagram, ανακοινώνοντας αμοιβή για όποιον επιστρέψει το θρυλικό κοστούμι από την προσωπική της συλλογή.

«Είμαι ακόμα στα σύννεφα από την Παρασκευή το βράδυ στο Coachella! Ευχαριστώ τη Sabrina και όλους όσοι το έκαναν πραγματικότητα. Το να επαναφέρω το “Confessions II” εκεί που ξεκίνησε ήταν τόσο συναρπαστικό», έγραψε η τραγουδίστρια.

«Αυτή η στιγμή ήταν ξεχωριστή μέχρι που ανακάλυψα ότι τα vintage ενδύματα που φορούσα είχαν χαθεί – το κοστούμι μου, το σακάκι, ο κορσές, το φόρεμα και όλα τα άλλα ρούχα. Αυτά δεν είναι απλώς ρούχα, είναι μέρος της ιστορίας μου. Άλλα αρχειακά αντικείμενα από την ίδια εποχή χάθηκαν επίσης. Ελπίζω και προσεύχομαι ότι κάποια καλή ψυχή θα τα βρει και θα επικοινωνήσει με την ομάδα μου. Προσφέρω μια ανταμοιβή για την ασφαλή επιστροφή τους. Σας ευχαριστώ με όλη μου την καρδιά» πρόσθεσε η Madonna.

Η είδηση έρχεται λίγο μετά την ανακοίνωση της πολυβραβευμένης σταρ ότι στις 3 Ιουλίου θα κυκλοφορήσει το σίκουελ του άλμπουμ «Confessions on a Dance Floor», με πρώτο δείγμα το νέο της τραγούδι «I Feel So Free», που έχει ήδη αποσπάσει θετικά σχόλια από το κοινό.