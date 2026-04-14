Οι ρίζες του φεστιβάλ Coachella βρίσκονται στο 1993, όταν οι Pearl Jam μποϊκόταραν την Ticketmaster λόγω των υπερβολικών προμηθειών της. Η εξέλιξή του όμως δεν θυμίζει σε τίποτα τους λόγους για τους οποίους δημιουργήθηκε. Σήμερα από μια πράξη διαμαρτυρίας έχει μετατραπεί σε ένα από τα πιο ακριβά και εμπορικά φεστιβάλ παγκοσμίως και προνόμιο για λίγους.

Η ιστορία

Το 1993 λοιπόν, το ροκ συγκρότημα Pearl Jam έψαχνε για έναν εναλλακτικό χώρο που δεν ελεγχόταν από την Ticketmaster, την οποία εκείνη την εποχή μποϊκόταρε, θέλοντας να γλιτώσει από τα πολύ ακριβά εισιτήρια.

Βρέθηκε το Empire Polo Club, μια όαση στην έρημο, στην κοιλάδα Coachella στην Καλιφόρνια όπου και διοργανώθηκε η συναυλία του συγκροτήματος. Φιλοξενήθηκαν τότε 25.000 άτομα, αποδεικνύοντας ότι ένας απομακρυσμένος χώρος στην έρημο θα μπορούσε να φιλοξενήσει χιλιάδες θαυμαστές και δίνοντας παράλληλα την έμπνευση για ένα υπαίθριο φεστιβάλ στον ίδιο χώρο.

Το φεστιβάλ έγινε πραγματικότητα τον Οκτώβριο του 1999. Το Φεστιβάλ Μουσικής και Τεχνών Coachella Valley γεννήθηκε λοιπόν ως εναλλακτική λύση στο άτακτο και χαοτικό φεστιβάλ Woodstock του οποίου τα εισιτήρια ήταν απλησίαστα. Παγκόσμια ονόματα από τους Rage Against the Machine μέχρι τους Chemical Brothers και Morrissey εμφανίστηκαν στην εκδήλωση, με εισιτήριο μόλις $50. Παρά την καλλιτεχνική επιτυχία με ονόματα όπως οι Beck και Rage Against the Machine, το φεστιβάλ ζημειώθηκε κατά $850.000 την πρώτη χρονιά και δεν επαναλήφθηκε το 2000.

Το 2001 όμως το Coachella επέστρεψε και συνεχίζεται μέχρι σήμερα έχοντας αναδειχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα και πιο επιδραστικά υπαίθρια μουσικά φεστιβάλ στον κόσμο. Περίπου 125.000 άνθρωποι παρακολουθούν την εκδήλωση καθημερινά στα 2 συνεχόμενα τριήμερα. Η περίτεχνη κεντρική σκηνή του Coachella έχει φιλοξενήσει βασιλείς της ποπ και της ροκ, από την Beyonce μέχρι τη Madonna, τον Prince, τον Drake, τη Lady Gaga, τους Radiohead και τον Harry Styles.

Φέτος, οι σούπερ σταρ της ποπ Sabrina Carpenter και ο Justin Bieber είναι οι βασικοί πρωταγωνιστές του φεστιβάλ του 2026, ενώ η Τζένιφερ Λόπεζ έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση παρουσιάζοντας και το νέο της τραγούδι μαζί με τον γνωστό DJ David Guetta.

Η Μεταμόρφωση σε “Luxury Brand”

Σήμερα, το Coachella θεωρείται ένα “luxury brand” που επικεντρώνεται περισσότερο στην εμπειρία και το status, παρά στη μουσική. Ο χώρος του φεστιβάλ έχει γίνει μια γιγάντια πινακίδα για εταιρικές μάρκες που πωλούν και προωθούν τα προϊόντα τους.

Οι καλλιτέχνες μάλιστα έχουν συνδέσει την εμφάνισή τους με συμβόλαια εκατομμυρίων όπως αυτό που φαίνεται να έκλεισε ο Τζάστιν Μπίμπερ με την πλατφόρμα Youtube. Κατά τη διάρκεια της headline εμφάνισής του, ο Μπίμπερ κάθισε μπροστά από ένα laptop και άρχισε να σκρολάρει στο YouTube, προβάλλοντας παλιά του βίντεο, covers και viral στιγμές. Τραγούδησε «καραόκε» πάνω από αυτά τα βίντεο, συμπεριλαμβανομένου του πρώτου του βίντεο (“So Sick”) από όταν ήταν 12 ετών. Για αυτή του την κίνηση μαζί με τις 2 του εμφανίσεις στα 2 Σαββατοκύριακα του φεστιβάλ ο Μπίμπερ φέρεται να έλαβε 10 εκατομμύρια δολάρια ποσό που αποτελεί ρεκόρ για το φεστιβάλ, ξεπερνώντας ακόμα και την αμοιβή της Beyoncé.

Η μεταμόρφωση του φεστιβάλ όμως έχει φέρει και αντιδράσεις. Σύμφωνα με το βρετανικό διαδικτυακό ειδησεογραφικό ιστότοπο The London Standard, μια αμερικανική έρευνα διαπίστωσε ότι το 75% των ερωτηθέντων ισχυρίστηκε ότι «ο μουσικός σκοπός του Coachella» έχει «επισκιαστεί» από influencers, ενώ το 68% των συμμετεχόντων καταδίκασε την εταιρικοποίηση της εκδήλωσης.

Σύμφωνα με το περιοδικό Variety, το οποίο πήρε συνέντευξη από 100 συμμετέχοντες στο φεστιβάλ το 2025, οι νέοι έλκονται λιγότερο από τη μουσική και περισσότερο από την ευρύτερη ατμόσφαιρα. Περίπου το 66% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι παρακολούθησαν το φεστιβάλ, όχι για τη μουσική, αλλά για την «εμπειρία» — ειδικά για τα ρούχα.

Οι ανησυχίες και οι επικρίσεις μεγάλωσαν από την έντονη διαμάχη γύρω από την εκδήλωση του 2025, όταν οι υλικοτεχνικές βλάβες ανάγκασαν πολλούς συμμετέχοντες στο φεστιβάλ να περιμένουν στην ουρά για 12 ώρες για να μπουν. Το ίδιο συνέβη και φέτος με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται κυρίως στους κάμπερς με αυτοκίνητο.

Φεστιβάλ για λίγους. Διαμονή, εισιτήρια και φαγητό σε «τσουχτερές» τιμές!

Σύμφωνα με διάφορες αναφορές, τα ακίνητα στην περιοχή έχουν μεγάλη ζήτηση και ενοικιάζονται για χιλιάδες και σε ορισμένες περιπτώσεις για δεκάδες χιλιάδες δολάρια. Το The Hollywood Reporter προσπάθησε να διασταυρώσει τις φήμες. Έλεγξε την διαθεσιμότητα των καταλυμάτων και διαπίστωσε ότι ακόμη και οικονομικά ξενοδοχεια όπως το Motel 6 και το Best Western νοίκιαζαν δωμάτια για σχεδόν 600 ή 700 δολάρια ανά διανυκτέρευση, αντίστοιχα. Ένα δωμάτιο στο JW Marriott Desert Springs Resort & Spa ήταν διαθέσιμο για την Παρασκευή το βράδυ στα 2.487 δολάρια ανά διανυκτέρευση μέσω της πλατφόρμας Hotels.com.

Φυσικά όταν μιλάμε για σπίτι και βίλες, το ποσό ανεβαίνει ακόμα περισσότερο. Οι τιμές ξεκινούν από τα $3.000 και φτάνουν έως και τα $8.000 για το Σαββατοκύριακο. Οι πολυτελείς επαύλεις ξεκινούν από $60.000 και μπορούν να φτάσουν έως και τα$150.000.

Influencers ωστόσο καταγγέλλουν ότι πολλοί οικοδεσπότες ακυρώνουν προκρατήσεις που έγιναν σε χαμηλότερες τιμές για να επαναδιαθέσουν τα σπίτια τους σε πολύ υψηλότερες τιμές της τελευταίας στιγμής. Μια από αυτές και η Σόφι Ρέιν, μια δημιουργός περιεχομένου με 15 εκατομμύρια ακολούθους στο TikTok, όπως αποκαλύπτει το The Hollywood Reporter. Όπως υποστήριξε πλήρωσε 29.000 δολάρια για την κράτηση, 3 μέρες πριν το φεστιβάλ όμως ο ιδιοκτήτης ακύρωσε την διαμονή της και αναγκάστηκε να βρει άλλο σπίτι με αντίτιμο 83.375 δολαρίων. Όπως αποδεικνύεται μάλιστα υπάρχουν πολλές παρόμοιες καταγγελίες.

Και οι πιο οικονομικές επιλογές όμως, όπως το κάμπινγκ, δεν είναι καθόλου οικονομικές. Η ενοικίαση μιας σκηνής για παράδειγμα, χωρίς καμία παροχή ανέρχεται σε $400–$500 τη βραδιά. Τα τροχόσπιτα, περίπου $1.545 για δύο διανυκτερεύσεις. Τα δωμάτια σε κοινόχρηστο σπίτι; Το ίδιο ακριβά. Ένα απλό δωμάτιο σε κοινόχρηστο σπίτι στην περιοχή Bermuda Dunes κοστίζει περίπου $250 τη βραδιά. Ας έρθουμε τώρα και στα εισιτήρια.

Σύμφωνα με το Stub Hub την Παρασκευή το απόγευμα, ένα εισιτήριο γενικής εισόδου για το Coachella κόστιζε 5.263 δολάρια, ενώ ένα VIP εισιτήριο για την ίδια ημέρα πωλούνταν για 10.330 δολάρια συμπεριλαμβανομένων των τελών.

Και αν θέλει κανείς να φάει, σύμφωνα με την μαρτυρία αυτής της Influencer θα πρέπει να πληρώσει 51 δολάρια για μια μερίδα noodles και μια μερίδα πατάτες asada.

Και ενώ το φεστιβάλ Coachella λέγεται ότι αποφέρει έσοδα άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων (86 εκατομμυρίων ευρώ) ετησίως, η πραγματικότητα για χιλιάδες Λατίνους αγρότες στην περιοχή φαίνεται πολύ διαφορετική, με σχεδόν το 40% αυτών να ζουν σε συνθήκες φτώχειας, σύμφωνα με τους Los Angeles Times.