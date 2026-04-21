Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει ριζικά το τοπίο της μουσικής βιομηχανίας, καθώς τα τραγούδια που δημιουργούνται από AI αποτελούν πλέον το 44% των ημερήσιων αναρτήσεων στο Deezer. Σύμφωνα με ανακοίνωση της πλατφόρμας που εδρεύει στο Παρίσι, σχεδόν 75.000 κομμάτια εξολοκλήρου παραγμένα από αλγορίθμους κατακλύζουν καθημερινά την υπηρεσία. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε πάνω από δύο εκατομμύρια τραγούδια τον μήνα, δείχνοντας ραγδαία άνοδο σε σχέση με τις μόλις 10.000 ημερήσιες αναρτήσεις που είχαν καταγραφεί όταν το Deezer παρουσίασε για πρώτη φορά το εργαλείο ανίχνευσης AI τον Ιανουάριο του 2025.

Η ανοδική πορεία είναι εντυπωσιακή. Η εταιρεία ανέφερε 30.000 μεταφορτώσεις ημερησίως από τεχνητή νοημοσύνη τον Σεπτέμβριο του 2025, 50.000 τον Νοέμβριο και 60.000 τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, όταν το συνθετικό περιεχόμενο αντιπροσώπευε το 39% των ημερήσιων παραδόσεων. Μέσα σε μόλις τρεις μήνες, το ποσοστό αυτό αυξήθηκε κατά πέντε μονάδες, φθάνοντας στο σημερινό 44%.

Παρά τον κατακλυσμό συνθετικής μουσικής, η αλληλεπίδραση των ακροατών με τα τραγούδια ΤΝ παραμένει περιορισμένη — μόλις 1% έως 3% του συνόλου των αναπαραγωγών. Επιπλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, το 85% αυτών των αναπαραγωγών χαρακτηρίζεται ως δόλιο και δεν αποφέρει έσοδα.

Το Deezer είναι η μοναδική μεγάλη πλατφόρμα streaming που εντοπίζει και επισημαίνει ανεξάρτητα τη μουσική που δημιουργείται από τεχνητή νοημοσύνη. Η δυνατότητα αυτή αναπτύχθηκε τον Ιούνιο του 2025 και, σύμφωνα με την εταιρεία, το εργαλείο της μπορεί να αναγνωρίσει πλήρως συνθετική μουσική από κορυφαία γεννητικά μοντέλα όπως το Suno και το Udio με ακρίβεια 99,8%, διατηρώντας το ποσοστό ψευδώς θετικών κάτω από 0,01%.

Συνολικά, περισσότερα από 13,4 εκατομμύρια κομμάτια ΤΝ έχουν εντοπιστεί και επισημανθεί στην πλατφόρμα μέσα στο 2025. Παράλληλα, το Deezer ανακοίνωσε ότι δεν θα αποθηκεύει πλέον εκδόσεις υψηλής ανάλυσης (hi-res) συνθετικών κομματιών, ενισχύοντας τις υπάρχουσες πολιτικές που αποκλείουν τη μουσική AI από αλγοριθμικές προτάσεις και editorial λίστες αναπαραγωγής.

Από τον Ιανουάριο, η εταιρεία έχει αρχίσει να παραχωρεί άδεια χρήσης της τεχνολογίας ανίχνευσής της σε άλλους φορείς του κλάδου. Μεταξύ αυτών, ο γαλλικός οργανισμός διαχείρισης δικαιωμάτων Sacem πραγματοποίησε επιτυχείς δοκιμές του συστήματος.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Alexis Lanternier χαρακτήρισε το ζήτημα συλλογική πρόκληση. «Η μουσική που παράγεται από τεχνητή νοημοσύνη απέχει πολύ από το να είναι ένα οριακό φαινόμενο», δήλωσε, καλώντας το οικοσύστημα να συνεργαστεί ώστε «να διασφαλίσει τα δικαιώματα των καλλιτεχνών και των συνθετών, διατηρώντας παράλληλα τη διαφάνεια απέναντι στους θαυμαστές».

Έρευνα της Deezer που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο έδειξε ότι το 97% των συμμετεχόντων δεν μπορούσε να ξεχωρίσει τη μουσική που δημιουργήθηκε εξ ολοκλήρου από τεχνητή νοημοσύνη από τα κομμάτια που αποτελούν ανθρώπινες συνθέσεις. Το εύρημα αυτό υπογραμμίζει τη μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζει ο κλάδος, καθώς ο όγκος του συνθετικού περιεχομένου συνεχίζει να αυξάνεται χωρίς σημάδια επιβράδυνσης.