Σε ένα περίπτερο που προσέλκυσε μεγάλο αριθμό επισκεπτών στην 6η διοργάνωση της Διεθνούς Έκθεσης Καταναλωτικών Αγαθών της Κίνας (CICPE), ένα ζευγάρι γυαλιά τεχνητής νοημοσύνης βρέθηκε σταθερά στο επίκεντρο της προσοχής των επισκεπτών. Μεταξύ αυτών, μία 41χρονη υπάλληλος μιας ιδιωτικής εταιρίας που τα παρήγγειλε, αμέσως αφού τα δοκίμασε.

Με μία απλή φωνητική εντολή τα γυαλιά μεταφράζουν από την αγγλική στην κινεζική γλώσσα, ενώ παρουσιάζουν το σχετικό κείμενο στους φακούς τους. “Καθώς το κείμενο εμφανίστηκε μπροστά από τα μάτια μου, αισθάνθηκα σαν μία σκηνή από μια ταινία να γίνεται πραγματικότητα”, δήλωσε η ίδια, προσθέτοντας ότι η συσκευή μπορεί να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ της ίδιας και των ξένων πελατών της.

Τα γυαλιά τεχνητής νοημοσύνης αναπτύχθηκαν από την Rokid, μία εταιρία που έχει την έδρα της στην πόλη Χανγκτσόου, πρωτεύουσα της επαρχίας Τσετσιάνγκ στην ανατολική Κίνα. Με βάρος 49 γραμμαρίων και με εμφάνιση που μοιάζει με αυτή ενός συνηθισμένου ζευγαριού γυαλιών, η συσκευή υποστηρίζει τη λήψη φωτογραφιών και βίντεο, την παροχή οδηγιών γεωγραφικού προσανατολισμού σε πραγματικό χρόνο, αλλά και τις διαδικτυακές πληρωμές.

Ο Σιάνγκ Γουεντσιέ, ένας από τους συνιδρυτές της εταιρίας, δήλωσε ότι η Rokid δίνει έμφαση στην υιοθέτηση της τεχνολογίας ΑΙ σε καθημερινά σενάρια, ενώ θα συνεχίσει την εξέλιξη των προϊόντων της για τη βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών.