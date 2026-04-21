Έντονη κινητικότητα καταγράφεται στον ευρωπαϊκό βιομηχανικό χώρο, καθώς μεγάλοι παραγωγοί χημικών της Ευρώπης ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκινήσει επίσημη έρευνα κατά της κινεζικής εταιρείας LB Group, με αφορμή σχέδια εξαγοράς εργοστασίου στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η αγορά μονάδας παραγωγής διοξειδίου του τιτανίου από τη βρετανική Venator, που βρίσκεται στο Γκρίθαμ της βορειοανατολικής Αγγλίας. Το διοξείδιο του τιτανίου αποτελεί κρίσιμο υλικό για βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας, όπως η αεροδιαστημική και οι τεχνολογίες πράσινης ενέργειας, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη γεωοικονομική σημασία στη συγκεκριμένη υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μια συμμαχία ευρωπαϊκών και διεθνών εταιρειών —μεταξύ των οποίων οι Tronox, Kronos Worldwide, Precheza και Cinkarna Celje— υπέβαλε καταγγελία υποστηρίζοντας ότι η κινεζική εταιρεία επωφελείται από αθέμιτες κρατικές επιδοτήσεις.

Ο βασικός φόβος των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων είναι ότι, μέσω της εξαγοράς της μονάδας στο Ηνωμένο Βασίλειο, η LB Group θα μπορέσει να εξάγει προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να υπόκειται στους δασμούς αντιντάμπινγκ που έχουν ήδη επιβληθεί από το 2025. Οι δασμοί αυτοί στόχευαν στην προστασία της ευρωπαϊκής αγοράς από φθηνές εισαγωγές που θεωρείται ότι στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό.

Το ζήτημα περιπλέκεται λόγω της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ ΕΕ και Ηνωμένου Βασιλείου μετά το Brexit, η οποία επιτρέπει τη διακίνηση προϊόντων χωρίς δασμούς υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Αυτό δημιουργεί ένα πιθανό «παραθυράκι» που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για την παράκαμψη των ευρωπαϊκών εμπορικών μέτρων.

Η υπόθεση φέρνει στο προσκήνιο τον κανονισμό για τις ξένες επιδοτήσεις της ΕΕ, ένα σχετικά νέο εργαλείο που επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ερευνά εταιρείες εκτός Ένωσης όταν υπάρχουν υπόνοιες ότι λαμβάνουν κρατική στήριξη που στρεβλώνει την αγορά. Αν ενεργοποιηθεί σε αυτή την περίπτωση, θα είναι από τις πρώτες φορές που εφαρμόζεται σε συναλλαγή εκτός των συνόρων της ΕΕ, δημιουργώντας σημαντικό προηγούμενο.

Παράλληλα, η βρετανική Competition and Markets Authority εξετάζει ήδη τη συμφωνία εξαγοράς και αναμένεται να ανακοινώσει την απόφασή της μέσα στους επόμενους μήνες. Η στάση του Λονδίνου θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο, καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται εκτός του ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου αλλά παραμένει στενά συνδεδεμένο εμπορικά με την Ένωση.

Η ευρωπαϊκή χημική βιομηχανία βρίσκεται υπό αυξανόμενη πίεση τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω της αυξημένης παραγωγικής ικανότητας της Κίνας και των χαμηλότερων τιμών. Σύμφωνα με τον σύνδεσμο Cefic, η Ευρώπη έχει χάσει περίπου το 9% της παραγωγικής της δυναμικότητας από το 2022, με αποτέλεσμα την απώλεια δεκάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας.

Η εξέλιξη της υπόθεσης αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς δεν αφορά μόνο μια εταιρική εξαγορά αλλά αγγίζει ευρύτερα ζητήματα βιομηχανικής πολιτικής, στρατηγικής αυτονομίας και εμπορικού ανταγωνισμού. Εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχωρήσει σε επίσημη έρευνα, θα πρόκειται για ένα σαφές μήνυμα ότι η Ένωση είναι διατεθειμένη να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για να προστατεύσει τις στρατηγικές της βιομηχανίες σε ένα ολοένα και πιο ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον.