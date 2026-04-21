Αυτό που ξεκίνησε ως μια συνηθισμένη αναχώρηση κρουαζιέρας μετατράπηκε σε μια απροσδόκητη διάσωση στη θάλασσα, όταν ένα πλοίο της Carnival εντόπισε έναν ναυαγό και τη γάτα του στον Κόλπο του Μεξικού.

Οι επιβάτες του Carnival Legend, το οποίο απέπλευσε από το Γκάλβεστον την Τρίτη, έγιναν μάρτυρες της δραματικής σκηνής που εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης νύχτας του πλοίου στη θάλασσα.

«Βλέπουμε ότι είναι ένα ιστιοφόρο, και έχει αυτό το φως πάνω του, και αναρωτιόμαστε: “Τι συμβαίνει;”», είπε επιβάτης του πλοίου.

Γύρω στις 8 μ.μ., το πλήρωμα του πλοίου ανακοίνωσε μέσω του μεγαφώνου ότι είχε εντοπιστεί ένα σκάφος σε κίνδυνο και έδωσε οδηγίες στους επιβάτες να παραμείνουν στις καμπίνες τους.

Η Carnival Cruise Line επιβεβαίωσε ότι το πλοίο άλλαξε πορεία για να βοηθήσει τον ναυαγό. Τόσο ο άνδρας όσο και η γάτα του, που ονομάζεται Ντάλια, μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο πλοίο.

«Το κατάστρωμα Lido ήταν εντελώς άδειο, ενώ εκείνη την ώρα της νύχτας συνήθως είναι γεμάτο κόσμο. Υπήρχαν φύλακες σε όλες τις πόρτες», είπαν επιβάτες προσθέτοντας ότι η επιχείρηση διάσωσης διήρκεσε περίπου δύο έως τρεις ώρες.

Η Carnival ανέφερε ότι ο ναύτης δεν φαινόταν να έχει τραυματιστεί, αν και παραμένει ασαφές πόσο καιρό είχε παραμείνει στη θάλασσα. Βίντεο που κυκλοφόρησε η εταιρεία κρουαζιέρας έδειχνε τη Ντάλια ασφαλή και σε καλή κατάσταση μετά τη διάσωση.

«Ήταν τρελό, ξέφρενο, διασκεδαστικό, επειδή καταφέραμε να τους διασώσουμε με ασφάλεια» είπαν ακόμα επιβάτες. «Νομίζω ότι η ατμόσφαιρα στο πλοίο θα ήταν διαφορετική αν δεν είχε πετύχει η διάσωση» επεσήμαναν.

Πηγή: abc7.com