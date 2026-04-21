Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτη (21/4) σε δασική έκταση στο Λέπρεο Ηλείας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, κινητοποιήθηκαν 52 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 18ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 14 οχήματα και 1 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

