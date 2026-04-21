Σάλο έχει προκαλέσει στη γειτονική χώρα ένας Τούρκος πολιτικός, που έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τραβώντας τα βλέμματα όχι για πολιτικούς λόγους αλλά για την εντυπωσιακή του εμφάνιση.

Ο Ορχάν Αβτζί έγινε γνωστός μετά τον διορισμό του ως επικεφαλής του περιφερειακού παραρτήματος του κόμματος Χουζούρ. Παρά ταύτα, η είδηση του διορισμού του πέρασε σε δεύτερη μοίρα, καθώς οι χρήστες του Διαδικτύου στάθηκαν κυρίως στη φωτογραφία του.

«Υπάρχει ένα πρόσωπο στο μουστάκι του», σχολίασε αστειευόμενος ένας χρήστης, ενώ τα σχόλια και τα memes πλήθαιναν με ρυθμό χιονοστιβάδας.

Η viral εμφάνιση και οι συγκρίσεις με χαρακτήρες κινουμένων σχεδίων

Όπως αναφέρει η αγγλόφωνη turkiyetoday, «ο Ορχάν Αβτζί, ο οποίος ορίστηκε επικεφαλής του τοπικού παραρτήματος του κόμματος Χουζούρ στην περιοχή Καρλίοβα του Μπινγκόλ, τράβηξε την προσοχή στο Διαδίκτυο λόγω του εντυπωσιακού, παλιομοδίτικου μουστακιού του».

Η εικόνα του πολιτικού προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις, με πολλούς χρήστες να παρατηρούν την ομοιότητά του με τους ντετέκτιβ Ντυπόν και Ντιπόν από τις περιπέτειες του Τεντέν. Άλλοι πάλι εντόπισαν ομοιότητες με διάφορους δημοφιλείς χαρακτήρες.

