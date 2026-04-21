Το έργο που επιτελούν οι άνδρες και οι γυναίκες του Λιμενικού Σώματος, με υψηλό επαγγελματισμό, αίσθημα ευθύνης και πατριωτισμού απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις, εξήρε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, μετά από σειρά συσκέψεων στο Ηράκλειο, στο πλαίσιο της διήμερης περιοδείας του στην Κρήτη.

Ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε ότι στόχος είναι η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών και προϋποθέσεων για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών προς την Κρήτη, μέσα από οργάνωση και συνεργασία όλων των συναρμόδιων φορέων. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στη μετάβαση δύο υψηλόβαθμων αξιωματικών του Λιμενικού στη Λιβύη, κατόπιν συνεννόησης του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος, Αντιναυάρχου Λ.Σ. Χρήστου Κοντορουχά, με το Υπουργείο Εξωτερικών, καθώς και στη μόνιμη παρουσία αξιωματικού στο οικείο Προξενείο, για συνεργασία με τη Λιβυκή Ακτοφυλακή και τους αντίστοιχους υπηρεσιακούς παράγοντες.

«Προσπαθούμε να συνεργαστούμε, έτσι ώστε να μπορούμε να ανακόψουμε ένα πρώτο κύμα μεταναστευτικών ροών στα παράλιά τους, με τις δικές τους δυνάμεις, τη δική τους Ακτοφυλακή. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με το πεδίο των επιχειρήσεων, το οποίο εδώ στην Κρήτη είναι περίπλοκο και δύσκολο. Δεν είναι τα 2 – 7 ναυτικά μίλια που είναι στο ανατολικό Αιγαίο, μεταξύ των νησιών μας με τις ακτές της Τουρκίας. Εδώ είναι πέλαγος, ανοιχτή θάλασσα, είναι 70 – 100 ναυτικά μίλια, με αποτέλεσμα να είναι πολύ πιο δύσκολες οι επιχειρήσεις που αφορούν στην έρευνα και τη διάσωση. Και για αυτό, θέλω να δώσω για μια ακόμη φορά, συγχαρητήρια στην τεράστια προσπάθεια που κάνουν οι λιμενικοί μας εδώ υπό αυτές τις αντίξοες συνθήκες, προκειμένου να προασπίσουν τα θαλάσσια σύνορά μας αλλά και να σώσουν ανθρώπινες ζωές», επισήμανε ο Υπουργός.

Η σημασία του λιμανιού του Ηρακλείου

Αναφερόμενος στο λιμάνι του Ηρακλείου, ο Υπουργός τόνισε ότι αποτελεί ένα από τα πιο κομβικά και σημαντικά της χώρας, με κρίσιμο ρόλο για την τοπική κοινωνία, τον τουρισμό και την εθνική οικονομία. «Πέρυσι – όπως με ενημέρωσε ο κ. Λιμενάρχης – διακινήθηκαν πάνω από 2.600.000 ταξιδιώτες από το νησί, στην ακτοπλοΐα και στην κρουαζιέρα, χωρίς προβλήματα, με οργάνωση και υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τόνισε επίσης ότι τα θέματα ασφαλείας παραμένουν προτεραιότητα, ενώ και φέτος τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος θα συνεχίσουν τους ελέγχους με αμείωτη ένταση, οργάνωση και επαγγελματισμό σε όλα τα πλοία και σκάφη, από τα επιβατηγά και τουριστικά έως τα ιστιοπλοϊκά και τα επαγγελματικά σκάφη αναψυχής. «Η Κρήτη έχει καθοριστικό ρόλο στο ΑΕΠ της χώρας, άρα αποτελεί πρώτη προτεραιότητά μας και προσπαθούμε, ο καθένας από το δικό του μετερίζι, να στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια», σημείωσε ο κ. Κικίλιας.

Επαφές και συναντήσεις στην Κρήτη

Κατά την περιοδεία του, ο Υπουργός επισκέφθηκε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, όπου ενημερώθηκε από τον Κεντρικό Λιμενάρχη, Πλοίαρχο Λ.Σ. Τσομπάνη Νικόλαο, για θέματα που αφορούν στη δραστηριότητα και τη λειτουργία του Λιμεναρχείου. Συνομίλησε με το προσωπικό της Λιμενικής Αρχής και είχε συνάντηση με τους Λιμενάρχες Αγίου Νικολάου, Πλωτάρχη Λ.Σ. Παττακό Κωνσταντίνο, Σητείας, Αντιπλοίαρχο Λ.Σ. Ψαρράκη Ιωάννη και Ιεράπετρας, Πλωτάρχη Λ.Σ. Ελιώτη Αλέξανδρο.

Ακολούθως, μετέβη στον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου, όπου πραγματοποίησε σύσκεψη με τη συμμετοχή βουλευτών του νομού, του Περιφερειάρχη Σταύρου Αρναουτάκη, του Αντιπεριφερειάρχη Νικόλαου Συριγωνάκη, του Δημάρχου Αλέξιου Καλοκαιρινού, του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΛΗ Α.Ε. Μηνά Παπαδάκη, του Συντονιστή Βορείου και Νοτίου Αιγαίου του Πυροσβεστικού Σώματος, Υποστράτηγου Μιχαήλ Σεληνιωτάκη, του Διοικητή της 44ης Στρατιωτικής Διοίκησης και Σχολής Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού, Ταξίαρχου Φώτιου Αρμπή και του Αστυνομικού Διευθυντή Ηρακλείου, Ταξίαρχου Παρασκευά Χηνόπουλου.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, ο κ. Κικίλιας ενημερώθηκε διεξοδικά για το μεταναστευτικό ζήτημα, καθώς και για θέματα που σχετίζονται με την τοπική κοινωνία, τις ανάγκες και τις υποδομές του νησιού.

Ολοκλήρωση περιοδείας

Η περιοδεία του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στην Κρήτη ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή του ως ομιλητή στο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.