Το γηραιότερο μέλος των αγαπημένων Osmonds απεβίωσε, ανακοίνωσε η οικογένεια. Όπως έγινε γνωστό ο Άλαν Όσμοντ πέθανε τη Δευτέρα σε ηλικία 76 ετών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στο πλευρό του βρίσκονταν η σύζυγός του Σουζάν και οι οκτώ γιοι τους, καθώς ο Όσμοντ άφηνε την τελευταία του πνοή ύστερα από μακροχρόνια μάχη με ασθένεια.

Alan Osmond, the oldest of the performing Osmonds dies at the age of 77. His family saying he passed this evening at 8:30 surrounded by family. In 1980, Alan Osmond, along with his brother Merrill, created Stadium of Fire, which has become one of the largest Independence Day… pic.twitter.com/Ls5lU1eosY — Heidi Hatch KUTV (@tvheidihatch) April 21, 2026

Ο μουσικός έδινε μάχη με τη σκλήρυνση κατά πλάκας επί 40 χρόνια και υπήρξε ένας από τα τέσσερα αρχικά μέλη του συγκροτήματος.

Ήταν το τρίτο παιδί των Τζορτζ Βερλ Όσμοντ Σρ. και Όλιβ Όσμοντ. Το 1958, σε ηλικία 12 ετών, εμφανίστηκε μαζί με τους μικρότερους αδελφούς του, Γουέιν, Μέριλ και Τζέι, σε τηλεοπτική εκπομπή.

Το συγκρότημα ξεκίνησε ως Barbershop Quartet , συμμετέχοντας στην εκπομπή “The Andy Williams Show”, όπου γνώρισε μεγάλη επιτυχία, ανοίγοντας τον δρόμο για τη συμμετοχή και των υπόλοιπων αδελφών.

Όταν ο αδελφός Ντόνι προσχώρησε στο συγκρότημα, οι αδελφοί έγιναν γνωστοί ως The Osmonds, περνώντας στη ποπ μουσική και κατακτώντας το κοινό των εφήβων.

Το συγκρότημα σημείωσε μεγάλες επιτυχίες με τραγούδια όπως “One Bad Apple”, “Yo-Yo”, “Down by the Lazy River” και “Love Me for a Reason”.

Ο Άλαν αποχώρησε από το συγκρότημα το 2007, ενώ οι αδελφοί του συνέχισαν με σόλο καριέρες.

Μαζί με τον αδελφό του Μέριλ ίδρυσαν το Stadium of Fire στο Πρόβο της Γιούτα, μια εντυπωσιακή γιορτή για την 4η Ιουλίου, ενώ ο ίδιος συνίδρυσε και διηύθυνε το φιλανθρωπικό ίδρυμα OneHeart Foundation.

Πηγή: The Sun