Σε όλα τα επίπεδα και κατά μέτωπο είναι πια η επίθεση του ΠΑΣΟΚ προς την κυβέρνηση, με την Χαριλάου Τρικούπη να μην αφήνει τίποτα να πέσει κάτω, ούτε καν το βιογραφικό του νέου υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Θανάση Καββαδά, που αντικατέστησε τον Μακάριο Λαζαρίδη. Και το Μέγαρο Μαξίμου επιλέγει να σηκώσει το γάντι, χτυπώντας προσωπικά τον Νίκο Ανδρουλάκη για την παρουσία του στην Βαρκελώνη στο συνέδριο Παγκόσμιας Προοδευτικής Κινητοποίησης και την σέλφι φωτογραφία με τον Πέδρο Σάντσεθ -δείχνοντας το δίπολο που αυτή την περίοδο διαμορφώνεται.

Στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο Παύλος Μαρινάκης σχολίασε την παρουσία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στην Βαρκελώνη: «Στο ταξίδι του στην Ισπανία που ήταν και ο λόγος που η συζήτηση στη Βουλή έγινε την Πέμπτη και όχι την Παρασκευή, περιορίστηκε στο βίντεο, στο tiktok και στις σέλφι. Δεν είχαμε κάποια δημόσια παρέμβαση του κυρίου Ανδρουλάκη», επεσήμανε, κάνοντας σύγκριση με την παρουσία του Μητσοτάκη στις ΗΠΑ και την ομιλία του στο Κονγκρέσο. «Καλό είναι και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης της χώρας να τοποθετείται όχι μόνο για τα θέματα του δικού τους χώρου, αλλά και για τα συμφέροντα της χώρας, δεδομένων και κάποιων θέσεων που έχει εκφράσει κατά καιρούς ο κ. Σάντσεθ και σε σχέση με την γείτονα χώρα», τόνισε, μιλώντας για τις σχέσεις μεταξύ Μαδρίτης και Αγκυρας.

Απαντώντας, πάντως, από το ΠΑΣΟΚ υπενθύμισαν πως ο Ανδρουλάκης έχει εκφράσει θέσεις κατά του εξοπλισμού της Τουρκίας από ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ισπανία ήδη από το 2021: «Άραγε, ο κ. Μητσοτάκης, που είναι τόσο «δυσαρεστημένος» από τους ευρωπαϊκούς εξοπλισμούς προς την Τουρκία, έκανε ποτέ κάτι ανάλογο απέναντι στον Γερμανό Καγκελάριο, την Ιταλίδα Πρωθυπουργό και τους λοιπούς ομογάλακτούς του στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα; Η απάντηση είναι ΠΟΤΕ». Γνώστες των ευρωπαϊκών θεμάτων σχολίαζαν επίσης πως στην συνάντηση που είχε πριν από περίπου δύο μήνες μεταξύ του Σάντσεθ και του Κυριάκου Μητσοτάκη, ζήτημα εξοπλισμού της Τουρκίας δεν τέθηκε από τον Πρωθυπουργό -αντιθέτως, στην συνέντευξη τύπου έγινε λόγος για «ενδυνάμωση της οικονομικής συνεργασίας των δύο πλευρών», χωρίς αναφορά στην γειτονική χώρα.

Τα σχόλια συνεχίστηκαν στον ίδιο τόνο και από τις δύο πλευρές («Αδικαιολόγητος ο εκνευρισμός (…) Έχουν κατηγορήσει για τα πάντα την κυβέρνηση, αλλά φανταζόμαστε ότι δεν ευθύνεται και για το γεγονός ότι ο κ. Ανδρουλάκης μετέβη στη Βαρκελώνη για τη σέλφι και το βιντεάκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χωρίς να κάνει ομιλία», «ο Μαρινάκης κάνει την γραμμή της “υπόγας” δημόσια θέση»).

Αποχώρησε η Αννα Παπαδοπούλου από το ΠΑΣΟΚ – Δίαυλος επικοινωνίας με Τσίπρα

Παράλληλα, η αποχώρηση της Αννας Παπαδοπούλου, αναπληρώτριας τομεάρχη Δικαιοσύνης, από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης με αιχμές προς την ηγεσία και θέση υπέρ της σύγκλισης των προοδευτικών δυνάμεων δείχνουν ενδεχομένως καθαρά τον επόμενο πολιτικό σταθμό της.

Παρότι οι σχέσεις της με την ηγεσία ήταν τεταμένες, η Παπαδοπούλου συμμετείχε στο τελευταίο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και ήταν υποψήφια για την ανάδειξη νέας Κεντρικής Επιτροπής (με την γραμμή του Χάρη Δούκα), ωστόσο δεν εξελέγη. Σύμφωνα με πληροφορίες, εδώ και κάποιο διάστημα έχει αναπτύξει δίαυλο επικοινωνίας με το γραφείο του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, η οποία δεν είχε από την αρχή ευδοκιμήσει. Η ανακοίνωση ήρθε μια μέρα πριν το σημερινό (21/04) συναπάντημα, σε κοινό πάνελ για την παρουσίαση βιβλίου αφιερωμένου στον Γιάννη Μπουτάρη, του πρώην πρωθυπουργού με τον δήμαρχο Αθηναίων, με δεδομένες τις παρουσίες πολλών βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, ενδεχομένως και της Νέας Αριστεράς.

Σε αντίθεση με την κόντρα ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, αυτή της Χαριλάου Τρικούπη με την Αμαλίας είναι υπόγεια και εξελίσσεται σε έναν έμμεσο αγώνα δρόμου, για το ποιος θα προλάβει τον άλλο -χωρίς οι αναφορές να είναι ευθείες. Ο Τσίπρας, για παράδειγμα, στο πρόσφατο άρθρο του («ΕφΣυν») στο οποίο προανήγγειλε το νέο κόμμα, άφησε αιχμές για την αντιπολιτευτική παρουσία του ΠΑΣΟΚ («Δεν υπάρχει αντίπαλος, όχι μόνο στις δημοσκοπήσεις αλλά κυρίως στο πολιτικό αφήγημα»), κάνοντας λόγο για την ανάγκη ενός προοδευτικού «ξεβολέματος», με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις δυνάμεις του χώρου. Από την πλευρά του, το ΠΑΣΟΚ έχει αρχίσει να πυκνώνει τα σχόλια για τον Τσίπρα, τα οποία πάντως γίνονται από στελέχη και όχι επίσημα, ώστε να μην αποσπαστεί η προσοχή «από τον πραγματικό αντίπαλο», όπως περιγράφουν τη ΝΔ.