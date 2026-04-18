Το ΠΑΣΟΚ εξαπολύει σφοδρή κριτική προς τον πρωθυπουργό, χαρακτηρίζοντας «ανεξήγητη» την εμμονή του να διατηρεί στο υπουργικό συμβούλιο τον κ. Λαζαρίδη. Όπως σημειώνει, ακόμη και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχουν αρχίσει να παίρνουν διακριτές αποστάσεις από την υπόθεση.

Στην ανακοίνωση του κόμματος επισημαίνεται ότι «σήμερα σε συνέντευξη της στο Mega, η Ντόρα Μπακογιάννη κάλεσε τον κ. Λαζαρίδη να διευκολύνει τον πρωθυπουργό, γιατί η παραμονή του προκαλεί ‘πολιτικό βάρος’». Το ΠΑΣΟΚ προσθέτει πως «ο κ. Λαζαρίδης ομολόγησε ότι εξαπάτησε το Δημόσιο και παρανόμησε», τονίζοντας ότι «ανάληψη πολιτικής ευθύνης με διατήρηση της καρέκλας, είναι εμπαιγμός στους πολίτες».

Το κόμμα θέτει το ερώτημα: «Πόσο ακόμα ο κ. Μητσοτάκης θα διατηρεί το προσωπικό του ρουσφέτι;». Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι «είναι παράδοξο να έχει αποπέμψει τρεις υπουργούς οι οποίοι δηλώνουν αθώοι και η κυβέρνηση διατείνεται ότι δεν βλέπει τυχόν ευθύνες τους, αλλά να κρατά τον κ. Λαζαρίδη που δηλώνει ένοχος αναγνωρίζοντας πως έχει λάβει ποσά παρανόμως και ζητά να του καταλογιστούν εντόκως οι μισθοί που έχει λάβει αχρεωστήτως».