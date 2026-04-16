Σε έντονο ύφος απάντησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, κατηγορώντας τον για επιθέσεις κατά ανεξάρτητων θεσμών και κάνοντας λόγο για «θεσμικό κατάντημα».

«Θεσμικό κατάντημα για τη χώρα είναι ότι παραμένει Υπουργός ο κ. Γεωργιάδης. Θεσμική εκτροπή είναι κάθε επίθεση που εξαπολύει ο κ. Γεωργιάδης στους ανεξάρτητους θεσμούς, όταν αυτοί κάνουν τη δουλειά τους», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Τσουκαλάς.

Στη δήλωσή του, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ανέφερε ότι «όταν ο κ. Ράμμος άσκησε την αρμοδιότητα της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών για τις υποκλοπές, ο παρακολουθούμενος κ. Γεωργιάδης, που δεν τον ένοιαζε ποιος και γιατί τον παρακολουθούσε, επιτέθηκε στον κ. Ράμμο». Πρόσθεσε ακόμη ότι «σήμερα επιτίθεται στην κυρία Παπανδρέου γιατί ασκεί την αρμοδιότητά της ως εντεταλμένη Ευρωπαία Εισαγγελέας».

«Είναι ικανός να πει οτιδήποτε για να καλύψει τις υποθέσεις διαφθοράς του κόμματος του», υπογράμμισε ο κ. Τσουκαλάς, συνεχίζοντας την κριτική του προς τον υπουργό Υγείας.

Σε υστερόγραφο της δήλωσής του, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ εξέφρασε την απορία του για το γεγονός ότι «υπουργός Υγείας αγνοεί το άρθρο 17 παρ. 1 του κανονισμού 2017/1939 περί ευρωπαϊκής εισαγγελίας». Επισήμανε επίσης ότι αναμένει από τον κ. Γεωργιάδη «την πράξη την οποία επικαλείται, με την οποία κηρύχθηκε άκυρη η ανανέωση των θητειών των Ευρωπαίων Εισαγγελέων». «Διαφορετικά», πρόσθεσε, «είναι ο κ. Γεωργιάδης που ψευδόμενος εκβιάζει με τη μη επικύρωση της ομόφωνης απόφασης του Κολλεγίου των Ευρωπαίων Εισαγγελέων».

Καταλήγοντας, ο κ. Τσουκαλάς υποστήριξε ότι «οι μάσκες έπεσαν» και ότι «ο κ. Γεωργιάδης αποκάλυψε μόνος του τη μεθόδευση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε αντικατάσταση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως επειδή δεν κάνει τα χατίρια του καθεστώτος Μητσοτάκη».