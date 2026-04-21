Ανατριχιαστικές είναι οι νέες αποκαλύψεις γύρω από τη δολοφονία της 7χρονης Αθηνάς στο Τέξας, υπόθεση που συγκλόνισε τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο 34χρονος κούριερ Τάνερ Χόρνερ, ο οποίος κατηγορείται για το έγκλημα, εμφανίστηκε στο δικαστήριο, όπου προβλήθηκε βίντεο από τη μοιραία ημέρα του Νοεμβρίου 2022.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού WFAA, θυγατρικής του ABC, στο βίντεο ακούγεται ο 34χρονος να τραγουδάει ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι την ώρα που δολοφονούσε το παιδί. Η μικρή Αθηνά είχε απαχθεί από το σπίτι της στο Τέξας και υπέστη βασανιστικό θάνατο.

Τραγουδούσε την ώρα που η μικρή σφάδαζε

Το υλικό, που καταγράφηκε από την κάμερα παρακολούθησης του φορτηγού της FedEx, προβλήθηκε την Πέμπτη 16 Απριλίου στο δικαστήριο του Φορτ Γουόρθ. Η ηχογράφηση δείχνει τον κούριερ να σηκώνει το κορίτσι στο πίσω μέρος του οχήματος και να κλείνει την πόρτα. Όταν η μικρή τον ρώτησε «Πού με πας;», εκείνος κάλυψε τον φακό της κάμερας, ωστόσο ο ήχος συνέχισε να καταγράφεται.

Περίπου μισή ώρα αργότερα, στο ραδιόφωνο άρχισε να παίζει το «Jingle Bell Rock», ενώ ο Χόρνερ τραγουδούσε μαζί, την ώρα που η μικρή ούρλιαζε από τον πόνο. Σε κάποια στιγμή ακούγεται να την απειλεί λέγοντας: «Σκάσε. Αν δεν το βουλώσεις, θα σε πληγώσω χειρότερα», σύμφωνα πάντα με την WFAA.

Οι γονείς βγήκαν από την αίθουσα πριν προβληθεί το βίντεο

Οι γονείς της 7χρονης αποχώρησαν από την αίθουσα πριν από την προβολή του βίντεο, αδυνατώντας να αντέξουν τις σκληρές εικόνες. Ο Χόρνερ είχε δηλώσει ένοχος στις 7 Απριλίου για φόνο και απαγωγή με επιβαρυντικά στοιχεία, καθώς απήγαγε το παιδί ενώ παρέδιδε ένα χριστουγεννιάτικο πακέτο στο σπίτι όπου ζούσε με τον πατέρα και τη μητριά της, στην πόλη Paradise του Τέξας.

Θάνατος ή ισόβια στον δολοφόνο; Οι ένορκοι καλούνται να αποφασίσουν

Το σώμα της μικρής βρέθηκε δύο ημέρες αργότερα, περίπου εννέα μίλια μακριά. Οι ένορκοι καλούνται τώρα να αποφασίσουν αν ο Τάνερ Χόρνερ θα καταδικαστεί σε θάνατο ή σε ισόβια κάθειρξη χωρίς αναστολή. Η δίκη αναμένεται να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες, σύμφωνα με την WFAA.