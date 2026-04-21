Ο τραγουδιστής D4vd κατηγορείται για τη σεξουαλική κακοποίηση και τη δολοφονία της 14χρονης Celeste Rivas Hernandez, υπόθεση που συγκλονίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επτά μήνες μετά τον εντοπισμό του διαμελισμένου σώματός της στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου του, ο καλλιτέχνης δήλωσε αθώος για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας πρώτου βαθμού, η οποία επισύρει ποινή ισόβιας κάθειρξης ή θανατικής ποινής.

Τα λείψανα της Celeste βρέθηκαν μέσα σε εγκαταλελειμμένο Tesla, το οποίο ανήκε στον D4vd, τον Σεπτέμβριο, αφού το όχημα μεταφέρθηκε σε αστυνομικό πάρκινγκ. Η ανακάλυψη πυροδότησε πολύμηνη έρευνα και έντονο δημόσιο ενδιαφέρον γύρω από τον 21χρονο μουσικό, που συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο D4vd – του οποίου το πραγματικό όνομα είναι David Anthony Burke – κατηγορείται για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού με ειδικές επιβαρυντικές περιστάσεις, για συνεχή σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου κάτω των 14 ετών και για τον ακρωτηριασμό ανθρώπινων λειψάνων.

Οι κατηγορίες και τα στοιχεία της υπόθεσης

Οπως αναφέρουν διεθνή ΜΜΕ, οι εισαγγελικές αρχές υποστηρίζουν ότι ο Burke διατηρούσε σεξουαλική σχέση με την ανήλικη και τη σκότωσε όταν εκείνη απείλησε να αποκαλύψει τη σχέση τους.

Ο Εισαγγελέας της Κομητείας του Λος Άντζελες, Nathan Hochman, δήλωσε ότι ο Burke δολοφόνησε τη Celeste «όταν εκείνη απείλησε να αποκαλύψει την εγκληματική του συμπεριφορά και να καταστρέψει την καριέρα του». Μετά τη δολοφονία, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Burke διαμέλισε το σώμα της και το τοποθέτησε σε δύο σακούλες στο μπροστινό πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου του.

Η αιτία θανάτου δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, ωστόσο οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι χρησιμοποιήθηκε «αιχμηρό όργανο». Η Celeste είχε επισκεφθεί το σπίτι του τραγουδιστή στις 23 Απριλίου 2025 και έκτοτε δεν υπήρξε κανένα ίχνος της.

Η υπεράσπιση και η δικαστική διαδικασία

Η δικηγόρος του μουσικού, Blair Berk, ανέφερε σε γραπτή δήλωση ότι «τα πραγματικά στοιχεία θα αποδείξουν πως ο David Burke δεν ευθύνεται για τον θάνατο της Celeste Rivas Hernandez». Η Berk, γνωστή για τη συνεργασία της με διασημότητες όπως ο Harvey Weinstein και η Britney Spears, ζήτησε να οριστεί προκαταρκτική ακρόαση το συντομότερο δυνατό.

Η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι έχει λάβει «ελάχιστα στοιχεία» από την εισαγγελία. Οι κατηγορίες κατά του Burke περιλαμβάνουν τρεις επιβαρυντικές περιστάσεις: ενέδρα, οικονομικό όφελος και δολοφονία μάρτυρα εγκλήματος. Όπως δήλωσε ο Hochman, το οικονομικό κίνητρο σχετίζεται με τη διατήρηση της «πολύ επικερδούς μουσικής καριέρας» του κατηγορουμένου.

Η έρευνα και οι αντιδράσεις

Η αστυνομία του Λος Άντζελες αντιμετώπισε δυσκολίες λόγω του μεγάλου χρονικού διαστήματος που μεσολάβησε μεταξύ του θανάτου και της ανακάλυψης του σώματος. Ο αρχηγός της αστυνομίας, Jim McDonnell, σημείωσε ότι μεγάλο μέρος των αποδεικτικών στοιχείων είχε αλλοιωθεί και ότι οι ερευνητές χρειάστηκε να διαψεύσουν ψευδείς πληροφορίες που κυκλοφόρησαν δημόσια.

«Το μεγάλο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ του θανάτου της και της ανακάλυψης είχε ως αποτέλεσμα να αλλοιωθούν ή να εξαφανιστούν κρίσιμα στοιχεία, και καθώς οι ντετέκτιβ προσπαθούσαν να αποκαλύψουν την αλήθεια, έπρεπε επίσης να εξετάσουν και να διαψεύσουν πολλές ψευδείς πληροφορίες που κυκλοφορούσαν στο κοινό», δήλωσε ο McDonnell όπως αναφέρει το CNN.

Η οικογένεια της Celeste παρέμεινε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ζητώντας ιδιωτικότητα. Ο δικηγόρος τους, Patrick Steinfeld, τόνισε ότι η οικογένεια είναι αποφασισμένη να «διασφαλίσει πως η φωνή και η μνήμη της Celeste θα τιμηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας».

Το σώμα της Celeste βρέθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025, ημέρα μετά τα 15α γενέθλιά της, στο Tesla του κατηγορουμένου. Ο Burke συνελήφθη στις 16 Απριλίου στο Χόλιγουντ Χιλς, κοντά στο σημείο όπου βρέθηκε το αυτοκίνητο. Κρατείται χωρίς δικαίωμα αποφυλάκισης με εγγύηση. Αν κριθεί ένοχος, αντιμετωπίζει ποινή ισόβιας κάθειρξης ή θανατικής ποινής, σύμφωνα με τον νόμο της Καλιφόρνιας.