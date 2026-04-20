Ο ταλαντούχος ράπερ D4vd κατηγορήθηκε σήμερα για τη δολοφονία μιας Αμερικανίδας έφηβης, της 14χρονης Σελέστ Ρίβας, το πτώμα της οποίας βρέθηκε σε αποσύνθεση μέσα στον χώρο αποσκευών ενός Tesla, που ήταν καταχωρημένο στο όνομά του, στο Λος Άντζελες, ανακοίνωσε ο εισαγγελέας της πόλης.

Ο 21χρονος ράπερ, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Ντέιβιντ Μπερκ, βρίσκεται αντιμέτωπος με την ποινή ισόβιας κάθειρξης χωρίς αναστολή, ή ακόμη και τη θανατική ποινή, διευκρίνισε ο εισαγγελέας Νέιθαν Χότσμαν.

Στο κατηγορητήριο γίνεται λόγος για ανθρωποκτονία με επιβαρυντικές περιστάσεις, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων «επαναλαμβανόμενες σεξουαλικές πράξεις, άσεμνες και ακατάλληλες σεξουαλικές πράξεις με ένα πρόσωπο ηλικίας κάτω των 14 ετών, όπως και τον ακρωτηριασμό ενός πτώματος».